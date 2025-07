Niente da fare, Maignan ha detto no: rifiutata l’offerta

Maignan non ne ha voluto sapere e ha rifiutato una importante offerta: il retroscena

Mike Maignan è stato al centro delle notizie durante il mese di giugno. Solo pochi mesi fa si parlava di un rinnovo pronto per essere soltanto firmato, ma poi qualcosa è andato storto. A quanto pare, la società si è tirata indietro dopo aver formulato la giusta proposta: rinnovo fino al 2028 con opzione per un altro anno a 5,5 milioni, lo stesso stipendio di Rafael Leao. Ma proprio quando eravamo arrivati al momento delle firme, è saltato tutto. Risentito per quanto accaduto, Maignan ha chiesto di essere ceduto.

Ad inizio estate, prima del Mondiale per Club, si era fatto avanti il Chelsea, cioè la squadra che ha poi vinto la competizione. L’affare è saltato perché gli inglesi non hanno accontentato le richieste dei rossoneri. Quindi Maignan è rimasto e Allegri, in conferenza stampa, si è detto contento di questa decisione. Ma il rinnovo ancora non arriva e quella scadenza fra un anno spaventa e non poco.

Maignan ha rifiutato una importante offerta

Fino a quando non si arriverà alla firma sul rinnovo, la minaccia di una cessione di Maignan sarà sempre viva. Se si dovesse presentare una squadra con l’offerta giusta, il Milan la prenderà ovviamente in considerazione. E in questi giorni c’è stato un club che ha provato a convincere il portiere francese, ma si è beccato un due di picche. Mike ha infatti rifiutato la proposta ricevuta.

A farsi avanti, come raccontato nei giorni scorsi, è stato il Galatasaray. I turchi, molto attivi in questo mercato (hanno preso Morata a gennaio e adesso spingono per l’acquisto a titolo definitivo di Osimhen dal Napoli per oltre 70 milioni), hanno provato a formulare un’offerta per convincere Maignan ad accettare l’offerta (il Gala è alla ricerca dell’erede di Muslera). Secondo quanto riportato da Il Giornale, il portiere francese ha rifiutato la proposta. No quindi alla Turchia, nell’attesa di sviluppi per quanto riguarda il suo rapporto col Milan. Tutti speriamo che alla fine si arrivi ad un rinnovo: dopo aver perso Reijnders e Theo Hernandez, veder andar via un altro senatore sarebbe una bella mazzata.

Inoltre, parliamo di uno dei migliori portieri al mondo. Che non avrà avuto troppa continuità di rendimento, ma che ha salvato il Milan in più occasioni. Non ci resta che attendere quindi per capire cosa accadrà. Maignan, nonostante quanto accaduto, aspetta i rossoneri, dimostrando grande attaccamento (come aveva fatto anche Theo prima di essere messo definitivamente alla porta).