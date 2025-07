Milan, colpo a sorpresa dal Real Madrid: contatti avviati

La dirigenza rossonera sta pensando a un giocatore della squadra di Xabi Alonso: arrivano conferme nelle ultime ore.

La campagna acquisti del Milan vive una fase di stallo, i tifosi sono un po’ preoccupati e critici per la situazione. Dopo l’ottavo posto in classifica nella scorsa Serie A, si aspettavano un calciomercato che andasse avanti in maniera un po’ più spedita.

Ad esempio, sorprende che il club rossonero non abbia ancora ingaggiato un sostituto di Theo Hernandez. L’accordo con l’Al Hilal era stato definito da un po’ prima del comunicato ufficiale della cessione, normalmente bisognerebbe farsi trovare pronti quando si vende un titolare e non si ha già un’alternativa in casa. Oggi, l’unico terzino sinistro in organico è Davide Bartesaghi.

Da dire che Igli Tare era riuscito ad accordarsi per l’acquisto di Archie Brown, che però ha cambiato idea e ha preferito trasferirsi al Fenerbahce. Questione di soldi, stipendio più commissioni, più che di progetto.

Milan, sostituto di Theo dalla Spagna?

In questi giorni stanno circolando diversi nomi per la corsia mancina rossonera. Tra questi ci sono Melvin Bard del Nizza e Sergi Cardona del Villarreal. Ma nelle ultime ore ne è spuntato uno nuovo.

Il giornalista Matteo Moretto ha rivelato che il Milan ha chiesto informazioni per Fran Garcia, classe 1999 in forza al Real Madrid. Al momento, non ci sono contatti approfonditi e non c’è una trattativa. La dirigenza rossonera ha effettuato solo un sondaggio per capire la situazione del giocatore, in particolare dopo che i blancos hanno ufficializzato l’ingaggio di Alvaro Carreras dal Benfica (operazione da 50 milioni di euro).

Garcia rischia di avere pochissimo spazio al Real Madrid, che nel ruolo di terzino sinistro ha anche Ferland Mendy, attualmente infortunato. Sicuramente non rifiuterebbe la prospettiva di approdare al Milan, dove invece partirebbe titolare della fascia sinistra difensiva. Il suo cartellino viene valutato 18-20 milioni di euro dal club madrileno, che è in buoni rapporti con quello rossonero.

Il caso vuole che il Milan abbia pescato Theo Hernandez proprio dal Real Madrid nel mercato estivo 2019. Ora non è escluso che possa prendere il suo sostituto dalla medesima squadra. Come scritto in precedenza, non c’è ancora una trattativa, però Igli Tare potrebbe farsi avanti con più decisione nei prossimi giorni. È un momento nel quale il calciomercato rossonero deve subire un’accelerata, finora sono stati ufficializzati solo due nuovi acquisti: Samuele Ricci e Luka Modric.