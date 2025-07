Il Milan lo ha offerto alla rivale, via a tutti i costi

E’ finita con il Milan. Il giocatore proposto agli avversari, ecco di chi si tratta: addio ai rossoneri prima della chiusura del mercato

Non c’è spazio per lui al Milan. L’addio è ormai una certezza, ma al momento nessuna proposta ha davvero convinto il club, così il giocatore si sta regolarmente allenando a Milanello. La lista dei calciatori pronti a fare la valigia è davvero lunga.

I primi a salutare saranno Ismael Bennacer e Yacine Adli che non si stanno allenando nemmeno in prima squadra. Il primo tornerĂ a Milanello il prossimo 19 luglio, il secondo è da ieri al centro sportivo di Carnago. Ma anche tra coloro che stanno lavorando con Massimiliano Allegri c’è chi può salutare.

Nei giorni scorsi è stato vicino all’addio Malick Thiaw: il centrale tedesco, però, ha detto no sia al Como che al Crystal Palace. L’ex Schalke 04 aspetta una proposta convincente dalla Bundesliga o da un club di medio-alto livello dalla Premier League.

Anche Yunus Musah è destinato a salutare la compagnia: lo ha detto a chiare lettere sia Massimiliano Allegri che Igli Tare. L’americano è stato ad un passo dal Napoli, ma la trattativa si è arenata per qualche milione. Ora serve una proposta superiore ai 25 milioni di euro.

Milan, la lista è lunga: ecco chi lascerà il Diavolo

La lista dei calciatori che possono lasciare il Milan nei prossimi giorni, come detto, è davvero lunga: a centrocampo le attenzioni sono puntate anche su Tommaso Pobega (chissĂ che non si riesca a ‘riciclare’ come terzino), ma è in attacco che può esserci una mezza rivoluzione.

Ovviamente Rafa Leao e Christian Pulisic saranno i punti fermi del Milan di Massimiliano Allegri. Resterà anche Santiago Gimenez, al quale, però, verrà affiancato un nuovo centravanti. E le alternative? Lorenzo Colombo non faticherà a trovare una sistemazione. Lo voglio Pisa, Genoa, Parma e Torno.

Dovrebbero trovarla anche Samu Chukwueze e Noah Okafor, ma i loro stipendi suono molto piĂą alti. Entrambi sono stati cercati dal Bologna durante il calciomercato di gennaio. Ora l’ex Napoli sarebbe stato proposto nuovamente ai Felsinei.

Il suo profilo potrebbe tornare di moda per Sartori, qualora Ndoye raggiungesse Antonio Conte a Napoli. Al momento dunque Okafor resta al Milan, anche dopo il no a club turchi che lo volevano solo in prestito con diritto di riscatto.