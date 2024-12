Milan, via D’Ottavio: ecco il nuovo Direttore Sportivo

Il Milan è pronto a sostituire Antonio D’Ottavio, con il quale si è separato. Ecco la scelta per il nuovo Direttore Sportivo rossonero

La notizia della separazione con Antonio D’Ottavio è arrivata nella giornata di ieri. Il Milan e il suo Direttore Sportivo hanno deciso di prendere strade diverse.

Un divorzio quello tra le parti prevedibile e inevitabile. L’ormai ex Ds rossonero, d’altronde, era sparito dai radar e i tempi in cui era in prima fila e lavorava attivamente al fianco di Geoffrey Moncada erano davvero lontani. D’Ottavio, come tutti ricorderete, era sempre insieme al Direttore dell’Area Tecnica e all’Amministratore Delegato, Giorgio Furlani alle partite del Milan ed era presente anche il giorno del raduno del Diavolo, allenato da Stefano Pioli, nella stagione 2023-2024. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, però, tutto è cambiato. Lo svedese ha voluto subito lasciare la sua impronta sul progetto rossonero in tutti i settori, così ha chiamato per occuparsi soprattutto del Milan Futuro, Jovan Kirovski. Un segnale chiaro di come il tempo al Diavolo di D’Ottavio fosse scaduto.

Milan, tris di nomi per il ruolo di Direttore Sportivo

Ora il Milan dovrà ripartire da un nuovo direttore sportivo, indispensabile all’interno dell’organigramma. Il club ha lasciato trapelare che la decisione verrà presa davvero a breve.

Così tra i quotidiani è partito il toto nomi, ma la linea che il Diavolo appare intenzionato a seguire è quella di scegliere un profilo già nel club. E’ avanzata così subito l’idea di affidare il ruolo di Ds a Daniele Massaro, che lavora a Casa Milan ormai da anni, che è in possesso del patentino come il responsabile del settore giovanile Vergine, che però non può ricoprire due cariche. Si guarda, dunque, altrove e i profili da tenere caldi e sott’occhio, sono così soprattutto quelli di Alberto Carraro e Dario Audasio, ma non sono ovviamente da escludere sorprese.

E’ praticamente da escludere la possibilità di vedere un profilo importante. L’idea del Milan, infatti, è quella di continuare ad affidare la gestione sportiva al Gruppo di lavoro, composto da Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Poi al termine della stagione si faranno i conti: sapremo se il Milan sarà ancora in mano a Gerry Cardinale e cosa vorrà fare della dirigenza, oltre chiaramente del mister. D’altronde tutti sono sotto osservazione