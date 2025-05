Tifosi del Milan preoccupati per Camarda, addio inevitabile: così non può andare avanti

Stagione difficile per Camarda: l’anno prossimo è pronto per un trasferimento in prestito per non ripetere lo stesso errore

Per Francesco Camarda doveva essere una stagione importante e da trampolino di lancio. Il Milan Futuro era un progetto perfetto per lui: avrebbe potuto giocare con continuità in un campionato competitivo, crescere, accumulare minuti e prepararsi per il passaggio alla prima squadra più forte e più maturo. Invece, per lui è stato un continuo sali e scendi, e con poche possibilità di giocare sempre e di segnare. Paulo Fonseca gli ha dato spazio ad inizio anno: titolare a Cagliari dopo l’infortunio di Morata e debutto in Champions League col Club Brugge con gol – poi annullato dal VAR per un fuorigioco millimetrico.

Pochissimi minuti invece con Conceicao, e nel frattempo non è riuscito a fare bene col Milan Futuro (e non può giocare il Play-Out con la Spal per regolamento). Insomma, fra gli errori commessi dal club in questa stagione, la gestione di Camarda, e in generale dei giovani (Liberali spedito dalla prima squadra alla Primavera), lascia parecchio a desiderare. Errore che non si può più ripetere: l’attaccante è giovane e ha tutto il tempo, ma bisogna ripartire subito e nel miglior modo possibile.

L’errore da non ripetere: Camarda verso il prestito

Un’altra stagione come questa il Milan non se la può permettere: Camarda deve giocare con continuità e da protagonista. In prima squadra non può farlo e forse la Serie C gli sta un po’ stretta (in caso di salvezza), ecco perché è probabile la cessione in prestito secco in una piccola di Serie A o forse, ancora meglio, in una squadra più importante in Serie B. Sono queste le opzioni sul piatto che la società e il suo entourage stanno prendendo in considerazione.

Era fatta a gennaio per il prestito di Camarda al Monza: dopo l’arrivo di Gimenez, il Milan aveva trovato l’accordo con Galliani per consentire al ragazzo di giocare di più e fare un’esperienza in Serie A. All’improvviso però la trattativa è saltata: all’ultimo respiro, la società ha preferito tenere il ragazzo in casa e lasciarlo lavorare con serenità. Per lui è stata una stagione importante dal punto di vista della crescita fisica: è palese, infatti, la differenza rispetto a prima, e questo è un valore aggiunto, ma i giovani giocatori hanno bisogno di essere in campo il più possibile. L’esempio estremo è Lamine Yamal: un vero e proprio fenomeno, di quelli che nascono di rado, ma oggi è più semplice dirlo mentre al Barcellona gli hanno dato un’opportunità a 16 anni. Differenza di approccio e di fiducia: fare copia e incolla.