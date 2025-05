Ora è ufficiale: salta la finale di Coppa Italia, tegola dura da digerire

Annunciato l’infortunio di un calciatore che non potrà essere convocato per il match in programma allo stadio Olimpico di Roma.

Mercoledì 14 maggio il Milan si gioca un obiettivo importante della propria stagione: la Coppa Italia. C’è la finale contro il Bologna e vincere è fondamentale sia per alzare il secondo trofeo stagionale sia per accedere alla prossima Europa League.

Difficilmente i rossoneri riusciranno a qualificarsi a una competizione europea tramite il campionato, dunque diventa vitale aggiudicarsi la coppa nazionale. Il Diavolo non la vince dal lontano 2003, quando la squadra allora allenata da Carlo Ancelotti ebbe la meglio sulla Roma di Fabio Capello. Nella stessa stagione arrivò anche la vittoria della Champions League dopo la finale vinta ai rigori contro la Juventus a Manchester.

Quello di oggi è un Milan completamente diverso, purtroppo molto meno competitivo e ambizioso. I tifosi sperano di non incassare un’altra delusione in questi mesi difficili.

Coppa Italia, Bologna-Milan: annunciata un’assenza

Venerdì scorso Milan e Bologna si sono già affrontati in Serie A e sono stati i rossoneri ad avere la meglio. Dopo il vantaggio rossoblu firmato Riccardo Orsolini, la squadra di Sergio Conceicao ha ribaltato tutto grazie a Santiago Gimenez (doppietta) e Christian Pulisic. 3-1 il risultato finale. Il sogno è ripetere la vittoria anche allo stadio Olimpico di Roma mercoledì sera.

Ogni allenatore vuole arrivare a una finale con i giocatori nella migliore condizione fisica e mentale possibile, senza squalificati e senza infortunati. Ma non va sempre così. Ad esempio, Vincenzo Italiano per Bologna-Milan di Coppa Italia dovrà fare a meno di Martin Erlic, che proprio nell’ultima partita di campionato contro i rossoneri si è infortunato ed è stato sostituito al 31′.

L’ex di Spezia e Sassuolo è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione al soleo destro, con tempi di recupero di 3 settimane. Non può recuperare per la sfida dell’Olimpico, dovrà limitarsi a guardarla da bordocampo o dalla tribuna.

Erlic non è un titolare della squadra di Italiano, quindi non si tratta di una perdita pesantissima. Ovviamente, l’allenatore del Bologna avrebbe preferito averlo comunque a disposizione. Meglio avere più opzioni possibili da sfruttare a seconda di come si mette il match. Il calciatore avrebbe voluto essere convocabile per dare un contributo in caso di necessità, proverà a farlo da fuori.