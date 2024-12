Via uno per reparto, il Milan ha stilato la lista dei cedibili

Possibili diversi cambiamenti all’interno della rosa del Milan in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri che potrebbero dire addio ad un calciatore per reparto.

La dirigenza del Milan è al lavoro per cercare di individuare le operazioni da chiudere sia in entrata che in uscita per andare a migliorare un organico che nella prima parte di stagione ha mostrato diverse falle.

Sembra essere chiaro tra i dirigenti del Milan che la rosa ha la necessità di essere integrata con l’arrivo di un nuovo centrocampista che possa dare la possibilità alla coppia formata da Reijnders e Fofana di rifiatare. La volontà del club è quella di andare a chiudere un colpo importante in tal senso con Samuele Ricci del Torino che resta l’obiettivo principale. Per arrivare al giocatore della nazionale italiana però, sarà necessaria almeno una cessione eccellente che finanzi il colpo in casa granata.

Milan, sono tre i calciatori cedibili: i rossoneri vogliono fare cassa

Il Milan ha individuato i tre giocatori sacrificabili in vista del mercato di gennaio per tentare di alleggerire le proprie casse dagli stipendi e provare a fare cassa con i cartellini. Possono salutare Milanello Tomori, Loftus-Cheek e Jovic.

Il difensore inglese è scivolato nelle gerarchie di Paulo Fonseca diventando di fatto la quarta scelta per quello che riguarda i centrali a disposizione del tecnico portoghese. La coppia titolare al momento è quella rappresentata da Gabbia e Thiaw con Pavlovic che in alcune occasioni è subentrato a gara in corso e che sembra leggermente avanti all’ex Chelsea. Il Milan potrebbe dare l’ok alla sua partenza per una somma intorno ai 25 milioni di euro.

Possibile l’addio anche per un altro ex Chelsea. Loftus-Cheek è un lontano parente di quello visto durante la scorsa stagione con il centrocampista che non riesce a trovare la giusta collocazione negli schemi di Fonseca. Se dovesse giungere una proposta intorno ai 18 milioni di euro il Milan darebbe l’ok alla sua partenza.

Diverso è il discorso per Jovic. L’attaccante serbo non è al meglio ed è alle prese con l’ennesimo infortunio della sua stagione. La punta resterà fuori fino al termine del 2024 e successivamente potrà cambiare maglia per cercare maggiore spazio. Il Milan non ha intenzione di chiedere un euro per il suo cartellino ma è pronto a dare l’ok alla sua partenza a costo zero con l’intento di risparmiare sull’ingaggio.