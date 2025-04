Milan, ora la beffa è totale: Paratici firma con la rivale

Beffa incredibile per il Milan che dopo aver trattato a lungo Fabio Paratici vede ora il ds firmare per una delle sue rivali

Continua senza sosta la ricerca del Milan ad un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione dopo che, in maniera del tutto clamorosa ed inaspettata, è saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare Fabio Paratici in rossonero.

L’ex direttore sportivo della Juventus sembrava davvero ad un passo dal Diavolo e mancavano solamente le firme, ma tutto si arenato sul più bello. Il Milan ha iniziato ad avere dubbi relativi all’operatività di Paratici che avrebbe potuto essere a disposizione del suo nuovo club solo a partire dal 20 luglio, una volta terminato il periodo di squalifica comminatogli quando era in bianconero. I rossoneri avrebbe voluto inserire delle clausola liberatorie nel suo contratto, ma Paratici non ha accettato le condizioni è l’accordo si è rotto.

Nonostante tutto, il Milan non ha ancora rinunciato totalmente a Paratici e potrebbe tornare su di lui qualora non si riesca a trovare un’alternativa valida. Ad oggi, il direttore sportivo più vicino ai rossoneri è l’ex Lazio Igli Tare con il quale la società meneghina ha avuto contatti negli ultimi giorni, ma Paratici continua ad essere nei pensieri rossoneri.

Tuttavia, Paratici non ha più intenzione di aspettare il Milan avendo tanta voglia di rimettersi in gioco e per questo motivo sarebbe pronto a firmare con una delle rivali dei rossoneri che verrebbero così beffati.

Paratici, niente Milan: il ds si offre a due top club europei

Se il Milan è ancora intenzionato a fare un ultimo assalto a Fabio Paratici qualora non dovesse andare in porto l’operazione Igli Tare, diverso è il pensiero dell’ex ds della Juventus. Paratici, infatti, non vuole attendere più i rossoneri, chiudendogli definitivamente la porta, e sarebbe deciso a mettersi a disposizione di altri due top club europei, ovvero Borussia Dortmund e Tottenham.

I gialloneri sarebbero molto interessati all’ex direttore sportivo della Juventus in vista della prossima stagione e potrebbero andare presto al suo assalto. Gli Spurs, invece, sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per rimetterlo sotto contratto dopo che la squalifica impedì a Paratici di mantenere il proprio incarico, dando le dimissioni del 2023.

Il club di Londra ha sempre stimato molto il lavoro del dirigente e sarebbe deciso a dargli un’altra possibilità una volta terminata la squalifica. La possibile firma per uno di questi due club, rivali europei del Milan, sarebbe una vera beffa per i rossoneri che non solo vedrebbero sfumare del tutto la pista che porta a Paratici, ma potrebbero ritrovarselo anche da avversario sul mercato nella prossima sessione.