Scatta l’allarme Leao: il pericolo è fortissimo

Il Milan riflette in vista della sessione estiva del mercato. Leao ha un futuro tutto da scrivere: possibile l’addio al termine della stagione.

Intende fare piazza pulita (o quasi) il Milan al termine della stagione, alla luce delle tante delusioni provate in questi mesi. Il club si attendeva di vivere un’annata ricca di gioie e soddisfazioni tuttavia la realtà si è dimostrata diametralmente distante dai sogni. La squadra, infatti, è andata incontro a numerose sconfitte che hanno fatto sfumare il sogno di vincere lo scudetto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Da qui la volontà dei vertici societari di avviare un nuovo progetto senza escludere la partenza di qualche big come ad esempio Rafael Leao.

Il 25enne portoghese, dando uno sguardo ai numeri totalizzati, non ha deluso le aspettative. Anzi, risulta tra i migliori: 10 le reti siglate in 43 apparizioni complessive, a cui vanno aggiunti ben 9 assist. Un bottino positivo, che ha consentito all’ala sinistra di risultare spesso determinante. Quello che viene contestato al classe 1999 è il fatto di non essere mai riuscito, fin qui, ad eliminare il suo più grande difetto ovvero la discontinuità. Leao va a sprazzi, spacca le difese ma, spesso, fa fatica a sfruttare le grandi doti tecniche ed atletiche di cui dispone. Inoltre, partecipa poco alla fase difensiva.

Un aspetto, questo, che lo ha portato più volte in rotta di collisione con Paulo Fonseca. Il rapporto con Sergio Conceicao risulta invece positivo tuttavia anche sotto la sua gestione non ha saputo conquistare i gradi di titolare inamovibile. L’annata in chiaroscuro, in maniera inevitabile, ha fatto perdere a Leao lo status di intoccabile e spinto il management, coordinato da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, ad inserirlo nella lista dei possibili partenti.

Mercato Milan, occhio a Leao: il portoghese può andare via

Diverse le squadre iscrittesi alla corsa che, di recente, hanno avuto modo di effettuare alcuni sondaggi. E’ il caso del Barcellona, intenzionato ad aggiungere al proprio reparto offensivo un ulteriore elemento in grado di inventare la giocata vincente in qualsiasi momento. Vivo, inoltre, l’interesse di varie squadre dell’Arabia Saudita che, attraverso alcuni intermediari, hanno fatto sapere di essere pronti a ricoprire d’oro Leao pur di convincerlo ad accettare il trasferimento.

Il Milan, dal canto suo, è pronto a sedersi al tavolo delle trattative e a valutare le offerte in arrivo. La fumata bianca, però, verrà prodotta soltanto nel caso in cui dovesse materializzarsi una proposta compresa tra i 90 e i 100 milioni. Work in progress. Le parti possono davvero salutarsi al termine della stagione.