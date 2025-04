Il Milan beffa l’Inter e cala il tris: che colpi da Udine

Le ultime sul mercato del Milan, chiamato stasera a giocare a Udine contro i bianconeri che ha in rosa diversi giocatori interessanti

Sarà un’estate davvero calda per il Milan. Un Milan chiamato a muovere diverse pedine tra entrata e uscita. I rossoneri hanno bisogno di rinforzi per provare a cambiare passo al termine di una stagione davvero complicato. Giorgio Furlani si sta muovendo per mettere le mani sul Direttore sportivo al quale affidarsi per dar vita alla rivoluzione. Poi spazio al nuovo allenatore, che dovrà prendere il posto di Sergio Conceicao.

Per quanto riguarda il calciomercato, le prime mosse riguarderanno chiaramente la risoluzione dei prestiti e poi le uscite. Sono d’altronde diversi i giocatori in esubero che andranno piazzati. Da lì capiremo se potranno esserci dei sacrificati o no.

Poi, ovviamente, ci sarà tanto mercato in entrata. Un mercato che si concentrerà soprattuto in Serie A. L’obiettivo è quello di acquistare giocatori che conoscono bene il nostro campionato, meglio se italiani, per creare, finalmente uno zoccolo duro di azzurri in rosa. Tra gli italiani in cima alla lista dei desideri, non è un segreto c’è Samuele Ricci, per il quale il Torino chiede una cifra sui 40 milioni di euro, ma non è l’unico nazionale di Spalletti che piace al Milan

Milan, tris di nomi dall’Udinese: ecco gli osservati speciali

Stasera i rossoneri osserveranno con attenzione Lucca, tra i candidati principali a rafforzare il reparto offensivo, con il sempre più probabile addio di Tammy Abraham. Il giovane centravanti, fatto visionare più volte, è nel mirino anche di Atalanta, Roma e Napoli, ma il Milan può avere le carte giuste per convincere l’Udinese, oltre ad avere il via libera da parte dello stesso centravanti.

Oltre a Lucca, però, c’è un altro calciatore che piace davvero tanto. Non è italiano, ma sta facendo impazzire proprio tutti: stiamo parlando di Solet. Il Milan se vuole portarlo in rossonero deve sbrigarsi: chissà che proprio oggi non si decida di imbastire una trattativa per soffiarlo all’Inter, oltre che al Napoli. Il difensore rappresenta il sostituto perfetto di Fikayo Tomori, che a farà le valigie in estate

Un altro nome che interessa è quello del giovanissimo Simone Pafundi, che rappresenta un’occasione visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Il suo talento è destinato ad esplodere ed è solo questione di tempo