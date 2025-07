Dal Chelsea al Milan, la storia si ripete: Tare ci prova per il bomber

Il Chelsea lo ha messo sul mercato e il Milan può approfittarne: Tare ci prova per il bomber, tutti i dettagli

Il Milan, come annunciato da Igli Tare, è alla ricerca di un nuovo centravanti. La sensazione che filtra è che non ci sia grande fiducia nelle qualità di Santiago Gimenez da parte di Massimiliano Allegri. L’attaccante messicano è stato però acquistato pochi mesi fa e a suon di milioni: 35, per l’esattezza, fra parte fissa più bonus. C’è la necessità quindi di preservare l’investimento e di almeno provare a valorizzarlo. Ma se da qui a fine mercato dovesse arrivare qualche offerta per lui, Tare e Furlani sarebbero pronti a prenderla in seria considerazione.

Ad oggi però l’ex Feyenoord è l’unico attaccante in rosa: a Luka Jovic non verrà rinnovato il contratto e Tammy Abraham è già stato sistemato al Besiktas dalla Roma dopo il rientro dal prestito. Ecco perché è necessario aggiungere una punta, a prescindere da tutto, ma l’idea del club è quella comunque di fare un investimento. Lorenzo Lucca dell’Udinese era un’idea ma si è complicata dopo la cessione di Retegui: ora l’Atalanta si è inserita in una trattativa dove il Napoli è già molto avanti. Si cercano occasioni in giro per l’Europa e anche stavolta il supermercato Chelsea può aiutare i rossoneri.

Il Chelsea vuole venderlo, opportunità per il Milan

I Blues, impegnati domenica nella finale del Mondiale per Club contro il Psg, devono vendere. La rosa è lunghissima (a causa anche dei tantissimi rientri dai prestiti, come ad esempio Joao Felix dal Milan) e, per le restrizioni UEFA, gli inglesi devono registrare un bel po’ di milioni nel bilancio per rispettare le norme dell’organo europeo. I giocatori sul mercato sono davvero tanti e ce n’è uno che aiuterebbe e non poco i rossoneri.

Proprio in queste ore il Chelsea ha ceduto Madueke all’Arsenal per 50 milioni e adesso ha deciso di mettere sul mercato anche Nicolas Jackson, centravanti acquistato per tantissimi milioni dal Villarreal un anno fa. Le sue prestazioni non hanno convinto granché Enzo Maresca e nemmeno la società, che ha aperto ad una possibile cessione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore è anche nel mirino del Milan, ma c’è un ostacolo: il prezzo.

La valutazione che ne fa il Chelsea è troppo alta per le casse rossonere (che intanto ha incassato già 100 milioni dalle cessioni) ed è quindi un affare difficile ma da tenere comunque in considerazione. Nel frattempo, club inglesi si stanno informando e questo rende la vita del Milan ancora più difficile.