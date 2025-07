Jashari al Milan, l’annuncio UFFICIALE del Club Brugge: ecco il via libera

Le ultimissime notizie legate al centrocampista svizzero che tanto piace a Massimiliano Allegri e Igli Tare: il punto della situazione

Jashari al Milan è la notizia che in queste ore avrebbero voluto leggere tutti i tifosi rossoneri. Ieri però le dichiarazioni dei dirigenti del Club Brugge hanno di fatto allontanato il centrocampista dal Diavolo. Il club belga ha deciso di far muro, dicendo no ad una proposta da 32,5 milioni di euro più 5 di bonus.

Ma il no da parte del Club Brugge non è stato definitivo. Servirebbe, dunque, alzare la proposta per chiudere la trattativa in favore del Milan. Il Diavolo, al momento, però, non è intenzionato a migliorare la propria proposta, ritenendo di aver fatto il massimo per il calciatore svizzero. Il Milan, d’altronde, si fa forte del sì del centrocampista: i rossoneri sono la priorità di Jashari che fino a questo momento ha messo da parte tutte le altre proposte. Il giocatore svizzero ha concordato con la dirigenza italiana un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Milan, colpo Jashari: novità dal Club Brugge

Il braccio di ferro tra le parti è dunque destinato a proseguire per qualche giorno ancora: il Milan, d’altronde, avrebbe potuto far saltare il banco e invece è rimasto sulle sue posizioni. Lo stesso ha fatto il calciatore, che vuole ancora fortemente vestire il rossonero.

Così dal Belgio è arrivata una notizia importante a conferma che l’addio di Jashari è nei piani del Club Brugge: il giocatore, infatti, è out dall’amichevole contro il Raków Częstochowa. Il centrocampista non è né tra i titolari né in panchina.

Ora la speranza dell’entourage di Jashari, ma anche dello stesso Milan, è che il Club Brugge possa concedere il via libera al giovane svizzero entro il weekend. La telenovela legata al centrocampista, dunque, non è ancora finita, ma non può mancare molto.

Le alternative, con Guerra del Valencia in testa, possono così rimanere ancora in soffitta per qualche giorno. Il focus del Milan è ancora su Jashari. Massimiliano Allegri lo aspetta a braccia aperte per completare la linea mediana, che ha già visto l’innesto di Samuele Ricci e aspetta quello di Luka Modric, per il quale mancano solamente le visite mediche e l’annuncio ufficiale. Il centrocampista rossonero cambierà, dunque, totalmente volto