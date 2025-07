Il Milan pesca dalla Premier League, 30 milioni per l’attaccante: nome a sorpresa

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti e nel mirino c’è un giocatore della Premier League, costa 30 milioni

Continua la caccia all’attaccante da parte del Milan. L’obiettivo è di affiancare a Santiago Gimenez un centravanti con caratteristiche diverse. In questi giorni si è parlato molto dell’opportunità Dusan Vlahovic, giocatore che Massimiliano Allegri conosce molto bene: fra i due non c’è stato grande feeling tecnico, visto che il serbo in bianconero ha avuto un tracollo totale, ma c’è stima personale e questo è comunque un fattore da tenere in considerazione.

La Juventus vuole liberarsene il prima possibile e sembra disposta anche ad una rescissione contrattuale, a quel punto l’affare potrebbe concretizzarsi seriamente. Il Milan però cerca anche altri profili: c’è un’idea Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea, ma in Premier League c’è un altro giocatore che piace particolarmente all’allenatore livornese. Si tratta di un attaccante che gioca in Inghilterra da molti anni e che di recente è stato protagonista di un grande successo, storico, del suo attuale club. Ecco, di seguito, tutti i dettagli.

Il Milan pensa a Mateta, i dettagli

Il Milan sta seguendo con attenzione anche Jean-Philippe Mateta, l’attaccante del Crystal Palace, reduce dalla straordinaria vittoria della FA Cup contro il Manchester City. Un centravanti completo sotto ogni aspetto: ottima struttura fisica ma buonissime qualità tecniche, oltre ad una spiccata capacità di giocare con e per la squadra oltre che di fare tanti gol ed essere pericoloso in area di rigore.

Il contratto con il Crystal Palace è in scadenza a giugno 2027 e la sua valutazione è di circa 30 milioni, vedremo se il Milan deciderà di andare fino in fondo o se andrà su altri profili. Infatti, riporta Matteo Moretto, l’attaccante francese non è il primo nome della lista e prima di lui ce ne sono tanti altri. Oltre ai già citati Vlahovic e Nicolas Jackson, i rossoneri stanno pensando anche a Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen. I tedeschi hanno già perso pedine molto importanti in questo mercato: da Xabi Alonso a Wirtz, da Tah a Frimpong.

E attenzione a Granit Xhaka, accostato anche al Milan ma uscito dai radar a causa della valutazione troppo alta. Boniface è uno dei giocatori che piace di più a Tare e ad Allegri ma anche per lui serve un’offerta importante. Vedremo se il Milan andrà dritto su di lui o se, invece, preferirà un altro giocatore. Una cosa è certa: al Milan serve un attaccante, e anche presto, perché è rimasto solo Gimenez.