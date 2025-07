Affare Milan-Fiorentina, lo vuole Pioli: addio a titolo definitivo

Milan e Fiorentina potrebbero presto imbastire una trattativa: i rossoneri sono pronti a cederlo a titolo definitivo

Il Milan deve fare ancora tantissimo lavoro sul mercato e intanto il tempo scorre. Fino ad ora, l’unico acquisto ufficiale, e già a disposizione di Massimiliano Allegri, è Samuele Ricci: preso dal Torino per poco più di venti milioni, era un’operazione impostata da tempo e che andava soltanto conclusa. Luka Modric, intuizione di fine stagione a costo zero anche in chiave abbonamenti, arriverà a fine luglio: la sua avventura col Real Madrid è finita ufficialmente con l’uscita dal Mondiale per Club contro il Psg ed è pronto per questa avventura a 40 anni. Dopodiché, il nulla.

Eppure, la rosa è senza due terzini titolari, senza un centrale di spessore, senza un centrocampista e con un solo attaccante (Gimenez, che nemmeno convince troppo). Ci sono colloqui in corso per provare a chiudere qualcosa nei prossimi giorni, ma a quanto pare, nonostante l’arrivo di Tare, i tempi continuano ad essere lunghissimi, a riprova del fatto che il problema è ben più radicato e va oltre il singolo dirigente.

Dal Milan alla Fiorentina, Pioli spinge per averlo

Attivissimo invece il Milan in uscita: ad inizio giugno Reijnders è stato svenduto al Manchester City per 55 milioni più bonus (cifra che sarebbe potuta essere molto più alta) e adesso è stato ufficializzato il passaggio di Theo Hernandez all’Al-Hilal per altri 25 milioni. A questi soldi si aggiunge il riscatto di Kalulu per 13 milioni, per un totale di 100 milioni. A proposito di riscatti, in tanti invece sono rientrati alla base ma la società ha già deciso chi non fa parte del progetto.

Tommaso Pobega, in prestito al Bologna, è rientrato ed è stato convocato per il ritiro: per Allegri può diventare una buona pedina. Yacine Adli, invece, si allenerà col Milan Futuro in attesa di nuova sistemazione. Rientra anche Ismael Bennacer, anche lui, come Adli, non convocato per il raduno. Per lui al Milan non c’è spazio e si sta lavorando col suo entourage per una nuova uscita. Il Marsiglia sarebbe interessato ad prenderlo di nuovo ma ancora in prestito, ma Furlani preferirebbe piazzarlo a titolo definitivo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Stefano Pioli lo avrebbe chiesto come rinforzo per la sua Fiorentina: i due hanno lavorato insieme, e anche molto bene, negli anni in rossonero e l’allenatore sarebbe ben felice di allenarlo di nuovo. A quanto pare, però, la dirigenza viola non è convinta fino in fondo.