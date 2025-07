Sinner-Djokovic, è ufficiale: che mazzata per i tifosi

Per la semifinale fra Sinner e Djokovic di Wimbledon è arrivata una brutta batosta per i tifosi, ecco cosa è successo

Jannik Sinner, non senza difficoltà, è arrivato in semifinale di Wimbledon. E adesso affronterà Novak Djokovic, che non perde nel torneo inglese prima della finale dal 2017. Negli ultimi sette anni, soltanto Carlos Alcaraz è riuscito a superarlo in finale. L’italiano ha giocato invece l’unica semifinale di Wimbledon della sua carriera nel 2023 e perse contro… Djokovic. I due si erano incontrati anche l’anno precedente, sempre in favore del serbo, ma in totale, e quindi considerando anche altri tornei, siamo 5 a 4 in favore dell’altoatesino.

L’ultima grande sfida fra i due risale a pochissimo tempo fa: Jannik ha superato Djokovic nella semifinale di Roland Garros, evento poi perso in finale ancora contro Alcaraz, lo stesso che non gli ha permesso di vincere nemmeno gli Internazionali d’Italia a maggio scorso, subito dopo la fine della squalifica per il caso Clostebol. A questi due ko, si aggiunge anche il brutto torneo ATP di Halle. Ecco perché Wimbledon è la sua grande occasione per mettersi definitivamente alle spalle questo difficile inizio di stagione e ripartire dove aveva finito, cioè a Melbourne con la vittoria dell’Australian Open.

Brutte notizie per i tifosi di Sinner, è ufficiale

La grande sfida contro Djokovic è in programma oggi e c’è grande attesa per una partita che sta diventando ormai un grande classico del torneo e non solo. Jannik vuole vendicarsi per la sconfitta di due anni fa e punta al successo, ma dall’altra parte c’è un fuoriclasse che non ha nessuna intenzione di mollare nonostante l’età e le inevitabili difficoltà. Nole vuole ancora togliersi qualche soddisfazione e Wimbledon è la sua grande opportunità.

Sinner e Djokovic si ritroveranno quindi in campo oggi, mentre l’altra semifinale si giocherà il giorno successivo fra Alcaraz e Fritz. Questo significa che l’altoatesino potrebbe incontrare di nuovo lo spagnolo in finale dopo gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros. Per farlo però deve superare l’ostacolo Djokovic, e Jannik sa che non è per niente semplice. Nel frattempo per i tifosi dell’altoatesino c’è una brutta notizia perché questo grande classico del tennis non sarà trasmesso in chiaro in TV: sarà visibile soltanto su Sky Sport per gli abbonati o per chi è iscritto a NOW TV, la web tv di Sky. Una brutta batosta per i sostenitori del numero uno al mondo, che non potranno assistere alla gara.