Amorim ha già disegnato il suo nuovo Milan, svolta totale a centrocampo

Ufficializzato come nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim sta iniziando a lavorare in vista della prossima stagione, pensando a quelle che potranno essere le scelte di formazione per il 2026/2027.

Considerato il sempre più probabile addio di Luka Modric al Milan con l’ufficialità che dovrebbe giungere dopo la fine del mondiale, il club dovrà capire chi potrebbe prendere il suo posto in mezzo al campo con il tecnico portoghese che pare avere già le idee chiare in merito.

Stando a quanto raccolto da TuttoSport, la volontà di Amorim sarebbe quella di puntare sulla coppia formata da Ardon Jashari e Adrien Rabiot in mezzo al campo con i due che dovrebbero formare la barriera mediana.