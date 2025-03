Il Milan lo ha mollato due volte: la strana stagione di Tomori

Il futuro del difensore inglese è ormai segnato. Non sembrano esserci più dubbi per il giocatore, protagonista di un’annata davvero particolare

Comprendere la stagione di Fikayo Tomori è davvero complicato. Il calciatore inglese è tornato ad essere una riserva e di fatto l’ultima scelta, ma in questa annata lunga e tribolata, l’ex Chelsea ha giocato davvero parecchio. Sono, infatti, 25 le presenze, con quasi duemila minuti.

D’altronde Fikayo Tomori ha iniziato giocando titolare, poi, ad ottobre ha iniziato ad assaporare la panchina, finendo per scendere in campo nelle partite meno importanti. Paulo Fonseca, alla lunga, infatti, aveva deciso di puntare su Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Il tedesco e l’italiano sono stati considerati i due centrali più affidabili dall’attuale mister del Lione.

Con Sergio Conceicao, però, tutto è cambiato nuovamente. L’ex Porto ha, infatti, deciso di dar fiducia a Tomori. L’inglese così è tornato ad essere titolare nel mese di gennaio. Il Milan ha comunque provato a cederlo, incontrando le resistenze del mister e dello stesso calciatore. Ma la sua titolarità – nonostante ottime partite – è durata fino al rosso ingiusto rimediato contro l’Empoli. In Serie A da quel momento, anche un po’ in maniera inspiegabile, non ha più giocato. Di fatto, Tomori, è stato bocciato due volte, prima da Paulo Fonseca, poi da Sergio Conceicao.

Milan, ecco dove giocherà Tomori: il punto della situazione

Appare evidente che Fikayo Tomori verrà nuovamente messo alla porta dal Milan. L’inglese stavolta, però, farà davvero le valigie: l’ex Chelsea è stato chiaro. Andrà via solo se il Diavolo dovesse cederlo. Stavolta, dunque, non ci saranno dubbi o allenatori che si opporranno.

Fikayo Tomori è pronto a fare le valigie e a dire addio al Milan a titolo definitivo. Lo farà per una cifra tra i 25-30 milioni di euro. Così un ritorno in Premier League è sempre più probabile: difficile che in Italia qualche squadra possa decidere di investire una tale cifra e in casa Juve tutto è destinato a cambiare.

Per Tomori si preannuncia, dunque, un ritorno in Inghilterra. Il Tottenham può farsi nuovamente sotto e chissà che non possa esserci uno scambio con Dragusin. Ma attenzione ad altre squadre come il Nottingham, l’Aston Villa, il West Ham o il Fulham. Servono però offerte a titolo definitivo. Difficile che il Milan decida di cedere il calciatore in prestito.