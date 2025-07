Svolta per l’erede di Theo: investimento da 8 milioni

Dopo l’addio di Theo Hernandez, il Milan è vicino all’acquisto del suo sostituto. Si decide tutto nelle prossime ore

E’ stato un addio con polemica quello di Theo Hernandez al Milan. Nel suo messaggio di saluto ai tifosi, pubblicato sui social subito dopo l’ufficializzazione del suo trasferimento all’Al Hilal, l’esterno transalpino ha lanciato una critica non certo velata alla dirigenza accusandola di aver preso decisioni recenti che “non rispecchiano i valori né le ambizioni” del club.

Una frecciata in piena regola che ha trovato la condivisione di molti tifosi rossoneri nei commenti ma anche risposte a tono per il rendimento tutt’altro che eccelso di Theo specie nell’ultima annata. Chiusi i sei anni di Hernandez, il Milan deve ora acquistare il sostituto di quello che è stato comunque uno dei calciatori simbolo della rinascita rossonera a inizio decennio.

Milan che ha deciso di puntare per la fascia sinistra su Archie Brown, esterno inglese classe 2002 del Gent. Rossoneri che hanno raggiunto già un’intesa di massima con il club belga anche se la chiusura della trattativa è tutt’altro che certa. Come riferisce Matteo Moretto, l’affare Brown si definirà nel bene o nel male per il Milan nelle prossime ore.

Milan, scelto l’erede di Hernandez: accordo per 8 milioni

Il Gent ha accettato l’offerta di 8 milioni di euro del Milan che però non è l’unica squadra ad aver raggiunto l’intesa con i belgi. Lo ha fatto, alla stessa cifra, anche il Fenerbahce di José Mourinho. La sfida tra Milan e Fener ora si giocherà sulle condizioni contrattuali offerte a Brown. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, l’ingaggio prospettato dai turchi al terzino è superiore a quello del Milan. Brown però avrebbe dato priorità ai rossoneri. Insomma, il solito intrigo di mercato che, come anticipato da Moretto, può risolversi entro il weekend.

Nato a Birmingham nel 2002, Brown è cresciuto nel settore giovanile del Derby County. Nel giugno 2021 si trasferisce in Svizzera, al Losanna. Due anni dopo, lo acquista il Gent con cui si lega con un contratto fino al 2027. Ottantasette le presenze complessive di Brown con il Gent in tutte le competizioni, compresa la Conference League disputata lo scorso anno, con 3 gol segnati e 10 assist.

Dovesse arrivare al Milan, Brown affiancherà sulla sinistra Davide Bartesaghi. Il giovane esterno rossonero, citato da Allegri nella conferenza stampa di presentazione, non dovrebbe essere ceduto in prestito nonostante le numerose richieste arrivate soprattutto dalla Serie B. Sulla fascia destra, invece, è tutto in divenire. Con Emerson Royal destinato alla cessione, al momento, l’unica alternativa nel ruolo è Alex Jimenez in attesa di nuovi acquisti.