Annuncio e cambio pilota alla Ferrari, tifosi sbigottiti

Le ultime sul mondo della Ferrari in vista delle prossime gare: la decisione è ufficiale. E’ arrivato l’annuncio che non lascia dubbi

Poche ore è scatterà ufficialmente il GP del Bahrain, con le prime prove libere, che riporterà le monoposto in pista dopo il Gran Premio in Giappone. Un Gran Premio che non ha dato di certo le soddisfazioni sperate ai tifosi della Ferrari, prima che iniziasse la stagione.

L’annata è chiaramente fin qui deludente e servirà aspettare per rivedere la Ferrari avanti a lottare con i top team. Nel frattempo c’è chi potrà gioire comunque. Lo farà Dino Beganovic, che si appresta a indossare il casco e a sostituire Charles Leclerc nelle prove libere 1. Per il giovanissimo pilota classe 2004 di Landeryd, in Svezia, sarà un momento magico, da ricordare. Per lui, infatti, sarà il debutto assoluto in Formula 1. Poi scenderà in pista il venerdì in almeno altre tre circostanze nel corso della stagione.

Dalla Svezia alla Ferrari: esulta il giovanissimo pilota

Beganovic, pilota della Ferrari Driver Academy dal 2020, impegnato in Formula 2 con il team Hitech, è ovviamente felice di quanto gli succederà a breve: “Per me è un sogno che si avvera. Tanti piloti sognano di guidare una Ferrari, e per me è davvero molto emozionante avere l’opportunità di farlo. So che l’obiettivo di riuscire un giorno a diventare pilota della Ferrari è molto ambizioso, ma io farò tutto il possibile per riuscire a raggiungerlo a cominciare dal massimizzare il percorso che sto facendo nelle categorie minori e che ora mi vede impegnato in Formula 2 con Hitech Grand Prix”.

Sogno che si avvera: “Sono entrato nell’Academy nel 2020, quando correvo in Formula 4. Per me la Ferrari è molto speciale perché sono un tifoso del Cavallino fin da quando ero bambino. Il team mi supporta da tanti anni, anche nei momenti di difficoltà. Cercherò di dare una mano alla squadra e di fare bene anche in Formula 2, che rimane il mio principale focus per quest’anno”.

Beganovic è pronto: “Quello del Bahrain è un circuito che piloti e ingegneri conoscono piuttosto bene, visto che ospita da tanto tempo i test pre-stagionali. Presenta un bel mix di curve lente e veloci ed è anche piuttosto impegnativo per gli pneumatici perché l’asfalto ha molto grip, quindi è importante avere una monoposto gentile con le gomme. La presenza del vento è spesso una variabile da tenere in considerazione”.