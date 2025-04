Ribaltone per il Ds, arriva l’annuncio: niente Tare, la scelta del Milan convince tutti

Nei prossimi giorni il Milan annuncerà il nuovo Direttore sportivo. Dopo la fumata bianca per Fabio Paratici, c’è la scelta del Diavolo

E’ una corsa ad eliminazione per il ruolo di Direttore sportivo. Le trattative per il dopo Antonio D’Ottavio hanno subito dei rallentamenti in questi ultimi giorni per via di alcuni impegni che hanno portato Giorgio Furlani nuovamente negli Stati Uniti.

La corsa per il nuovo Ds, però, sembra davvero una gara ad ostacoli. La clamorosa retromarcia per Fabio Paratici ha riparto il casting, ma una scelta non è arrivata. Inevitabilmente è balzato in pole Igli Tare, il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, ma che non ha ancora ottenuto il via libera da parte di Giorgio Furlani. L’albanese ex Lazio è sicuramente il più semplice da mettere sotto contratto essendo libero dopo l’avventura capitolina in biancoceleste.

Ci sono però altri profili da tenere in considerazione. L’Amministratore delegato del Diavolo così guarda in Italia per aggiungere in organico una figura chiave per il futuro del Milan. Nelle ultime ore ha perso di consistenza anche l’idea Tony D’Amico, blindato dall’Atalanta che non vuole perdere il suo Ds oltre all’allenatore.

Il nerazzurro piace per le sue capacità di lavorare in gruppi eterogenei e per il suo non essere così tanto mediatico, ma difficilmente, come detto, lascerà Bergamo. Discorso identico per Manna, apprezzato in via Aldo Rossi, che però continuerà a Napoli.

Sorpresa Ds: Sartori balza in pole

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, tiene ancora in corsa l’ex Juventus, ma in maniera defilata. Così secondo il quotidiano rosa, per il ruolo di Direttore sportivo del Milan, la corsa è a due tra Tare e Sartori, che però è stato blindato da poco del Bologna.

Ma proprio il dirigente dei Felsinei per La Gazzetta dello Sport sarebbe attualmente in pole. Il nome di Sartori, chiaramente, metterebbe d’accordo davvero tutti. E’ un altissimo profilo che ha fatto bene ovunque e che piace tanto alla piazza. Una piazza, che però non vuole illudersi e che è stanca di ribaltoni continui.

E’ chiaro che un eventuale arrivo di Sartori porterebbe Vincenzo Italiano a guadagnare terreno sulla concorrenza per il ruolo di allenatore per la prossima stagione. Ma un passo alla volta. Prima si risolve la questione Direttore sportivo, prima il Milan inizierà a programmare il proprio futuro.