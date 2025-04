Il Milan vuole Italiano: il tecnico porta la stella del Bologna

Vincenzo Italiano è uno dei candidati alla panchina del Milan in vista della prossima stagione con il tecnico che potrebbe portare una stella dei rossoblu.

Il Milan è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione con i rossoneri che stanno valutando a chi affidare la propria panchina.

L’addio di Sergio Conceicao al Milan al termine del campionato in corso appare certo con il portoghese che non resterà alla guida della squadra neanche se dovesse riuscire a conquistare la Coppa Italia, il possibile secondo trofeo nel giro di pochi mesi. In casa rossonera quindi si iniziano a valutare diversi profili per la panchina nonostante non ci sia ancora un direttore sportivo dopo la frenata nella trattativa con Paratici. Tra i nomi che piacciono c’è quello di Vincenzo Italiano che, se dovesse giungere in rossonero, potrebbe portare una stella del Bologna.

Milan, nome nuovo per il mercato: lo porta Italiano

Il Bologna difficilmente si priverà di Vincenzo Italiano con i rossoblu che non hanno nessuna intenzione di stoppare il progetto che è partito con l’ex allenatore della Fiorentina. Nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a convincere il tecnico a cambiare club già in estate, potrebbero prendere anche una delle stelle della squadra rossoblu. In questo senso piace molto Dan Ndoye, attaccante esterno degli emiliani.

Lo svizzero sta vivendo un’ottima stagione agli ordini di Vincenzo Italiano diventando decisivo anche per quello che riguarda la zona gol andando a segno per ben 7 volte in questo campionato. Classe 2000, la punta esterna è valutata circa 30 milioni dai rossoblu con il Milan che avrebbe però una carta da giocarsi.

Il Milan potrebbe infatti mettere sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega, centrocampista che è attualmente in prestito al Bologna con diritto di riscatto. I rossoblu dovrebbero versare nelle casse del Milan circa 12 milioni di euro con i rossoneri pronti a metterne sul piatto 15 più l’ex Torino per riuscire ad arrivare a Ndoye.

L’affare non appare semplice, soprattutto per quello che riguarda il futuro di Vincenzo Italiano. L’allenatore del Bologna è arrivato la scorsa estate per sostituire Thiago Motta con gli emiliani che hanno fatto un grande sforzo economico per assicurarsi un allenatore che ha dimostrato di essere in grado di fare molto bene alla guida di Orsolini e compagni, riuscendo a fare anche meglio del suo predecessore.