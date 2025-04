Il Milan lo frega alla Juve: super colpo a centrocampo

Si riaccende uno tra i più classici duelli al vertice del calcio italiano. Il Diavolo supera in volata la Vecchia Signora e lo fa suo

Le due grandi deluse italiane del calcio italiano in questa stagione? Facile a dirsi: Milan e Juventus. I due club più vincenti del nostro Paese, rispettivamente i torinesi in serie A e i meneghini in Europa, sono alle prese con un’annata tribolata in cui gli obiettivi sono andati via via ridimensionandosi. Ed entrambe programmano già una rifondazione.

Un nuovo progetto sportivo per entrambe. Sotto la Mole l’esperimento della panchina affidata a Thiago Motta è terminato anzitempo ed anche Tudor ha i giorni contati, essendo stato assunto con il ruolo di traghettatore nella speranza di raggiungere la Champions. Il Milan invece è distante anni luce dalla qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, in compenso può ‘consolarsi’ con l’aver aggiunto una Supercoppa in bacheca e una Coppa Italia ancora appetibile…

È chiaro che tanto bianconeri quanto rossoneri avranno l’onere di partire di slancio da luglio in avanti. A maggior ragione nel caso in cui l’Inter, considerata da entrambi un’eterna rivale, dovesse in questi mesi realizzare il secondo triplete della propria storia, a quindici anni di distanza dal precedente.

Partey al Milan, Juventus beffata

Potendo programmare il futuro con largo anticipo, sia Juventus che Milan hanno scelto di impostare la rifondazione dal proprio centrocampo. Qualità e dinamismo da abbinare per non soccombere nella zona nevralgica del campo. Normale quindi si arrivasse allo ‘scontro’ su un profilo di spessore che teoricamente fa comodo a chiunque.

Il suo nome è Thomas Partey e da cinque stagioni gioca in Premier League, nell’Arsenal. Non più giovanissimo, l’ormai trentaduenne nazionale ghanese può vantare una carriera di tutto rispetto, avendo disputato sempre le competizioni europee nell’ultima decade eccezion fatta per la singola annata 2021-2022.

Formatosi nell’Atletico Madrid, anche i ‘Colchoneros’ stavano valutando se fosse il caso di acquistarlo la prossima estate, riportandolo così a casa. E su di lui erano finiti persino gli occhi blaugrana del Barcellona, giusto per dire della considerazione di cui gode.

Tuttavia è stato il Milan ad avere la meglio, spuntandola sia sulla Juventus che sui sopraccitati club di fama planetaria della Liga spagnola. L’accordo è stato trovato raggiungendo l’intesa di massima con l’entourage del calciatore ed ora è solo da ratificare con l’ufficialità che dovrebbe arrivare durante la seconda parte del prossimo mese di giugno.