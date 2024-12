Chiesto lo sconto e colpo immediato: il Milan incassa 8 milioni

In casa Milan si potrebbe chiudere un’operazione di mercato con largo anticipo andando ad ufficializzare un colpo che era previsto per la prossima estate.

Il calciomercato è ormai alle porte con tre settimane di distanza dall’apertura ufficiale delle trattative. Il Milan potrebbe fare cassa a breve andando ad ufficializzare un colpo previsto per giugno.

L’attenzione in casa Milan è tutta rivolta alla partita di Champions League contro la Stella Rossa che potrebbe avvicinare i rossoneri alla qualificazione agli ottavi della massima competizione continentale per club. La dirigenza nel frattempo è al lavoro per cercare di capire quali modifiche apportare alla rosa già a partire dal mese di gennaio con il mercato che incombe. Un affare in uscita potrebbe chiudersi con netto anticipo col Milan disposto a fare uno sconto per fare cassa.

Calciomercato, Milan disposto allo sconto: 8 milioni in arrivo

Operazione in uscita ad un passo per il Milan che potrebbe anticipare una cessione che era prevista per la prossima estate. I rossoneri potrebbero infatti cedere a titolo definitivo Pobega al Bologna a fronte di una somma intorno agli 8 milioni di euro, scendendo con le richieste rispetto al riscatto fissato a 10 milioni.

Il centrocampista, dopo l’errore in campionato in casa della Lazio con l’ingenua espulsione che è costata cara alla squadra rossoblu, si è ripreso andando a segnare sia contro il Monza in Coppa Italia che contro la Juventus in campionato. Due reti che hanno mostrato le qualità del mediano, sempre più inserito negli schemi di Vincenzo Italiano che lo ebbe a disposizione già durante l’esperienza allo Spezia.

Il classe 1999 si sta pian piano imponendo in casa rossoblu trovando un minutaggio sempre più ampio dopo la prima parte di stagione condizionata da un lungo infortunio. Il Bologna sembra avere l’intenzione di riscattare il cartellino del centrocampista sin da subito a patto che il Milan si “accontenti” di 8 milioni di euro rispetto ai 10 pattuiti durante la scorsa estate.

Un’entrata che permetterebbe al Milan di andare a dare l’assalto ad un nuovo centrocampista per la seconda parte di stagione. Il sogno rimane sempre Ricci del Torino per il quale però Urbano Cairo continua a fare muro. Se i rossoneri dovessero riuscire a mettere sul piatto 25 milioni di euro però, l’affare potrebbe chiudersi positivamente con i granata che eviterebbero di trovarsi la prossima estate con il calciatore ad un anno dalla scadenza del contratto.