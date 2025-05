Ultima a San Siro, stasera il saluto ai tifosi: addio Milan da 30 milioni

Il calciatore è pronto a dire addio al Milan al termine della stagione. Quella di stasera potrebbe davvero essere l’ultima sfida a San Siro

Manca poco al calcio d’inizio di Milan-Bologna, match valevole per la 36esima giornata di Serie A. Un match che evidentemente ha ben poco da offrire ai colori rossoneri. Credere nella qualificazione alla prossima Champions League è più che utopistico e tutte le attenzioni degli uomini di Sergio Conceicao saranno rivolte alla finale di Coppa Italia, che si giocherà mercoledì 14 maggio, allo stadio Olimpico, proprio contro i rossoblu.

Non passerà così poco, però, tra una sfida e l’altra e proprio per questo il tecnico portoghese sta pensando di non affidarsi ad un grandissimo turnover. Di certo non ci saranno Youssouf Fofana, infortunato, e Rafa Leao squalificato. Così ci sarà l’occasione per Ruben Loftus-Cheek e Joao Felix di mettersi in mostra.

Per il portoghese, ormai, il suo tempo in maglia rossonera appare scaduto e al termine della stagione farà le valigie per far ritorno a Londra, al Chelsea, che chiaramente lo metterà sul mercato. Stasera, poi, ci sarà spazio anche per Santi Gimenez, che può ancora togliere una maglia da titolare a Luka Jovic in finale. Evidentemente tutto dipenderà dalla sfida di oggi contro il Bologna.

Turnover dietro? Può essere l’ultima a San Siro per il difensore

Per quanto riguarda il resto della formazione, appare complicato che Sergio Conceicao rinunci ad Alex Jimenez e Theo Hernandez, pronti a giocare sulle fasce. Anche dietro è praticamente impossibile un turnover massiccio. Alla fine sia Tomori, che Gabbia e Pavlovic dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

C’è, però, chi ipotizza un impiego per Malick Thiaw. Qualora avvenisse, per il tedesco potrebbe davvero trattari dell’ultima sua apparizione a Milano. Le possibilità di un addio a fine stagione sono sempre più concrete. Dalla Germania sono arrivate conferme in merito all’interessamento da parte di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Attenzione, però, anche alla Premier League. Il prezzo è fissato, 30 milioni di euro.

Oggi dei quattro centrali è l’unico che ha perso il posto ed evidentemente è il maggiore indiziato a fare le valigie per vivere una nuova esperienza altrove. Malick Thiaw può quindi salutare, ma non è l’unico dietro: le quotazioni di Kyler Walker, infatti, sono letteralmente crollate. L’addio appare sempre più una possibilità.