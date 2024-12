L’infortunio cambia tutto: 7 milioni in cassa per il Milan

Il grave infortunio cambia la strategia del club di Serie A: il Milan fa festa e passa all’incasso, i dettagli

Il Milan scenderà in campo a breve per affrontare la Stella Rossa in Champions League. L’obiettivo è, ovviamente, la vittoria: con i tre punti, la squadra rossonera sarà ancora più vicina alla qualificazione alla fase successiva del torneo senza passare dai Play Off. Mancano tre partite alla fine e bisogna vincerle tutte, così si è certi al 100% di superare il turno, e sarebbe un grande risultato considerando che la campagna europea era iniziata con due sconfitte in due partite.

Per Paulo Fonseca e la sua squadra però è tempo di grosse critiche, come sempre dopo un risultato negativo. La sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta ha riacceso le polemiche e per l’allenatore è di nuovo caos. Lui però intanto continua a lavorare serenamente e a preparare le prossime gare, tutte fondamentali per provare a chiudere al meglio questo 2024. Intanto si avvicina il mercato di gennaio e la speranza, di Fonseca e anche dei tifosi, è che la società possa intervenire per rinforzare la rosa e provare a riacciuffare la corsa per il quarto posto, obiettivo unico della proprietà. Mercato che potrebbe essere finanziato anche da alcune cessioni.

Infortunio Pellegri, l’Empoli corre ai ripari: il Milan fa cassa subito

Il Milan deve riflettere su diverse situazioni per quanto riguarda il mercato in uscita. C’è Luka Jovic che cerca una nuova sistemazione: al momento è out per infortunio ma è anche fuori dal progetto tecnico, tant’è che la dirigenza ha provato a venderlo negli ultimi giorni del recente mercato invernale. Per altre situazioni, invece, si aspettano offerte prima di valutare. Intanto però potrebbero arrivare 7 milioni subito.

Pietro Pellegri si è gravemente infortunato e l’Empoli dovrà fare a meno di lui per tutta la stagione. Cercherà probabilmente sul mercato un nuovo centravanti ma nel frattempo potrebbe decidere di anticipare il riscatto di Lorenzo Colombo. L’attaccante, ceduto in prestito dopo il gol al Manchester City nella tournée, può essere riscatto per, appunto, sette milioni e la famiglia Corsi sta pensando di farlo subito. In ogni caso non basterebbe: l’Empoli avrebbe comunque bisogno di un nuovo centravanti ma confermare Colombo potrebbe essere un buon primo passo. In questo inizio di stagione il giocatore sta facendo molto bene, così come, a sorpresa, sta facendo tutta la squadra toscana. Lui è un protagonista: sta giocando con continuità e sta regalando ottime prestazioni.