News Milan: ecco tutte le combinazioni possibili per la qualificazione in Champions League di Atalanta, Inter, Milan e anche Roma.

Si deciderà tutto all’ultima giornata. La corsa Champions League è più entusiasmante che mai. Perché ora non riguarda più soltanto il quarto posto, ma anche il terzo. Sì, perché l’Inter ha fallito pure oggi, con una sconfitta rotonda contro il Napoli al San Paolo.

In questo momento la classifica parla chiaro: Atalanta 66, Inter 66, Milan 65 e Roma 63. La corsa riguarda principalmente le prime tre, ma anche la squadra giallorosso ha delle speranze, anche se parecchio residue. Ricordiamo che all’ultima giornata l’Atalanta affronta il Sassuolo in casa, l’Inter gioca a San Siro con l’Empoli (a caccia di punti salvezza) e il Milan a Ferrara contro la Spal.

In una situazione di classifica del genere, sono davvero tante le possibili combinazioni. Abbiamo provato a spiegare in maniera chiara tutto quello che può succedere all’ultima giornata di Champions e le varie possibilità che hanno a disposizione le squadre.

Champions League, tutte le combinazioni

L’Atalanta va in Champions League se:

vince contro il Sassuolo

pareggia col Sassuolo e il Milan non vince contro la SPAL

L’Inter va in Champions League se:

vince contro l’Empoli

pareggia con l’Empoli e il Milan non vince contro la SPAL

perde con l’Empoli ma Milan e Roma non vincono

Il Milan va in Champions League se:

vince contro la SPAL e l’Inter non batte l’Empoli

vince la SPAL e l’Atalanta non batte il Sassuolo

La Roma va in Champions League se:

vince contro il Parma e Milan e Inter perdono. L’Atalanta non perde col Sassuolo e arriva davanti all’Inter per differenza reti.

Ma un altro punto fondamentale e curioso riguarda il raggiungimento dello stesso posto con gli stessi punti. Sappiamo che la Serie A dà vantaggio nella valutazione negli scontri diretti. In questo caso il Milan è avanti su Atalanta e Roma, ma non sull’Inter. In ogni caso ecco tutte le possibilità:

Atalanta e Milan a pari punti: in Champions League va il Milan

Inter e Milan a pari punti: in Champions League va l’Inter

Atalanta, Inter e Milan a pari punti: in Champions League ci vanno Inter e Atalanta

Inter e Roma a pari punti: in Champions League ci va l’Inter

Inter, Milan e Roma a pari punti: in Champions ci va l’Inter

Atalanta, Roma e Inter a pari punti: in Champions League ci va l’Atalanta

Atalanta, Inter, Milan e Roma a pari punti: in Champions League ci vanno Inter e Milan.

