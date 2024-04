Milan, sirene dall’Olanda: l’Ajax vuole l’allenatore

Dalla Francia filtrano cruciali indiscrezioni sull’allenatore accostato di recente al Milan. Lo vuole l’Ajax e si vocifera di un incontro già avvenuto.

È ancora rebus panchina per il Milan, attualmente concentratissimo nella ricerca del nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Stefano Pioli a giugno. L’emiliano ha fallito qualsiasi obiettivo quest’anno, se non quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Per il resto solo disfatte amare, l’ultima, l’ennesima, nel derby di Milano perso contro l’Inter per 1-2 e che ha di fatto consegnato lo Scudetto ai cugini. L’amarezza è tantissima tra i tifosi ma ovviamente anche all’interno del club, che probabilmente non si aspettava un tale esito stagionale. Certo, le colpe sono da suddividere, ma è indubbio che Pioli ha tante responsabilità.

Il suo futuro è ormai scritto, almeno per quanto concerne il Milan: sarà addio. Zlatan Ibrahimovic, quello che avrà maggiore voce in capitolo per la scelta dell’allenatore, ha iniziato il casting da qualche giorno. Si sono rincorse, e continuano a farlo, diverse voci sui profili più graditi allo svedese. Mark van Bommel, Antonio Conte? La lista in realtà è lunghissima, e di giorno in giorno si aggiungono dei candidati. Soprattutto stranieri.

Ma non solo Lopetegui e Fonseca. Negli ultimi giorni stati anche fatti nomi di due italiani ma che allenano all’estero. Uno è Domenico Tedesco, attuale CT del Belgio, l’altro Francesco Farioli, attuale allenatore del Nizza in Francia. Ma è sceso in campo l’Ajax, pronto ad insidiare il Milan.

L’Ajax vuole l’italiano: contatti allacciati

Come apprendiamo da L’Equipe, l’Ajax è assolutamente in pressing su Francesco Farioli, l’italiano che alla guida del Nizza, in Ligue 1, ha sorpreso e non poco in questa stagione. Certo, l’andamento della formazione francese è calato di recente. Il Nizza ha comandato la classifica del campionato francese per un po’ di settimane, mentre adesso è sceso al quinto posto ma è ancora in corsa per un posto in Europa il prossimo anno. Le caratteristiche e le qualità del Farioli allenatore hanno allettato parecchio il Milan, che al momento lo tiene d’occhio, ma bisognerà appunto fare i conti con l’Ajax.

Il club di Amsterdam è alla caccia di un sostituto che prenda il posto di John van’t Schip, il cui incarico ad interim terminerà a giugno. Secondo le ultime voci, alcuni rappresentanti dell’Ajax sono stati in Costa Azzurra per incontrare gli agenti di Francesco Farioli. L’Equipe sottolinea anche che l’entourage ha smentito qualsiasi contatto ma la pista sembra molto calda. L’italiano è, insieme ad Erik Ten Hag e Graham Potter, tra i favoriti dell’Ajax per la prossima panchina. Da comprendere se la scelta ricadrà alla fine davvero su di lui. Il Milan, chiaramente, osserva.