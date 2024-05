Milan, scelto l’allenatore: “È un grande nome”, l’annuncio in diretta!

La società rossonera ha deciso chi sarà il sostituto di Pioli: lo ha rivelato un noto giornalista.

I tifosi sono in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore del Milan. Sperano che la dirigenza affidi la squadra a un profilo con esperienza e mentalità vincente, oltre che con delle buone idee di calcio.

Il ciclo di Stefano Pioli è concluso e probabilmente lo era già un anno fa, quando evidentemente è stato ritenuto che il problema non fosse lui e che meritasse un’altra occasione. Il tecnico emiliano ha traghettato la squadra fino al secondo posto in Serie A, incassando la matematica vittoria dello Scudetto dell’Inter nel derby, e deludendo sia in Europa sia in Coppa Italia. Non ci sono le condizioni per andare avanti e ci sarà un nuovo allenatore chiamato a dare una svolta.

Dopo Pioli, decisione presa: la rivelazione

Antonio Conte è il nome che molti tifosi sognano. Ha vinto campionati e altre coppe nazionali con Juventus, Chelsea e Inter, sa come vincere e ha una mentalità che potrebbe aiutare i giocatori a sprigionare tutto il loro potenziale. Ma stando agli ultimi rumors, potrebbe non essere lui il prescelto.

Fabrizio Biasin in diretta a Telelombardia si è così espresso: “Credo che il Milan abbia già scelto l’allenatore. Non credo sia uno dei nomi che abbiamo sentito e credo che sarà un grande nome. Non credo sarà Antonio Conte, anzi quasi certamente non sarà lui. Ma tutti quei nomi che non entusiasmano i tifosi vadano esclusi. Dico questo perché c’è chi me l’ha detto e mi fido“.

Ci sarà un grande nome sulla panchina del Milan e probabilmente non sarà Conte: questa la rivelazione del noto giornalista di fede interista. Non si è sbilanciato su chi potrebbe essere il profilo scelto dalla società rossonera, però in ogni caso lo scopriremo presto. Mancano solo due giornate al termine del campionato, quindi non ci sarà tanto da aspettare prima di conoscere la decisione.

Sky Sport ha confermato le candidature dei vari Paulo Fonseca, Sergio Conceicao e Marcelo Gallardo, mentre Tuttosport indica in Mark van Bommel una possibile soluzione per la panchina rossonera. Ci sono tanti nomi che circolano, ma nessuna certezza su quello che succederà. Non bisogna escludere sorprese.