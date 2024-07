Rinnovi Theo Hernandez e Maignan, l’annuncio è netto: tutto deciso

Annuncio netto sui rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez: il Milan ha già deciso cosa fare, ecco tutti i dettagli

Il Milan in questa sessione di mercato ha iniziato una mezza rivoluzione con gli addii di giocatori che sono stati protagonisti negli ultimi anni, ovvero Olivier Giroud e Simon Kjaer.

Con i rossoneri sono arrivati alla fine di un ciclo ed è per questo che il club ha deciso di non rinnovargli il contratto. Il calcio va avanti ed è per questo che Furlani e Moncada si sono già attivati alla ricerca di nuovi profili, sempre dando un occhio al bilancio.

Preso Morata, c’è tanta attesa di capire come finiranno le storie di Pavlovic – vicina la fumata bianca -, Emerson Royal e Fofana. Ma il Milan deve anche blindare le colonne portanti della rosa. E’ in dubbio il futuro di Davide Calabria, non c’è ancora l’accordo per il rinnovo, il contratto scadrà nel 2025 ma la trattativa è in corso.

Poi ci sono da valutare i rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, che vorrebbero un ingaggio simile a quello di Rafael Leao da almeno 7-8 milioni l’anno. Una cifra difficile da raggiungere, ma non per questo è impossibile la permanenza, magari concedendo qualche bonus.

Furlani fa il punto sui rinnovi di Maignan e Theo Hernandez

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato proprio dei rinnovi Maignan e Theo ai microfoni di ‘Bloomberg TV’: “Il nostro obiettivo è quello di lottare sempre per lo scudetto ed essere competitivi in Champions e lo vogliamo fare con la strategia della sostenibilità. L’esempio è quello che due anni fa non c’è stata una perdita sul bilancio per la prima volta e l’anno scorso abbiamo ripetuto questo risultato”.

Prosegue Furlani: “Non siamo obbligati a vendere i giocatori per carenza di capitale o problemi di afflusso di cassa. Non abbiamo bisogno di vendere nessuno. Da tifoso ti posso dire che su Maignan e Theo Hernandez non devi preoccuparti”. Insomma, l’ad del Milan ha praticamente annunciato la permanenza dei due gioielli rossoneri.

Oltre a questo, Furlani ha fatto anche un quadro preciso della situazione economico-finanziaria del club. Il Milan, in sostanza, non ha bisogno di vendere. Non ha problemi economici e quindi vuole tenere i giocatori migliori e affiancarne degli altri per essere competitivo in tutte le competizioni. A Fonseca, dunque, verrà consegnata una squadra di alto livello.