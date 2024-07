Bastano 10 milioni, il Milan si accontenta: nuova cessione per i rossoneri

Il Milan è pronto a salutare un proprio calciatore abbassando le pretese per il suo cartellino a circa 10 milioni di euro.

Tempo di cessioni in casa Milan con il club che vuole sfoltire la rosa a e monetizzare prima di tornare a chiudere operazioni in entrata.

Complicatasi la trattativa per Youssouf Fofana, il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a Paulo Fonseca che possa agire da diga davanti la difesa. Il Monaco è tornato a sparare alto per il cartellino del mediano, chiedendo 35 milioni di euro per la sua cessione con i rossoneri che speravano di chiudere intorno a 18. Un affare che appare quindi saltato con il Milan che in questo momento è al lavoro per chiudere le cessioni per provare a fare cassa.

Calciomercato Milan, con 10 milioni via un centrocampista

Nella lista dei cedibili è finito Yacine Adli, centrocampista francese che durante la scorsa stagione ha trovato molto spazio alla corte di Stefano Pioli. Per il classe 2000 il Milan chiedeva 15 milioni di euro, ma ora le pretese dei rossoneri sono scese intorno ai 10 anche per via dell’assenza di offerte per l’ex Bordeaux.

Fino a questo momento solamente due squadre arabe hanno bussato alla porta del Milan per il mediano francese che ha però rispedito al mittente le proposte arrivate. La speranza di Adli è quella di riuscire a convincere Paulo Fonseca come fatto in precedenza con Stefano Pioli andando a guadagnarsi un posto in mezzo al campo tramite le buone prestazioni offerte in allenamento. La permanenza di Adli però bloccherebbe l’arrivo di un nuovo centrocampista a Milanello con il tecnico portoghese che ha bisogno di determinati calciatori per mettere in atto le sue idee.

Un altro centrocampista che potrebbe partire è Ismael Bennacer. Fermo per gran parte della scorsa stagione per via dell’infortunio rimediato nel finire dell’annata 2022/2023, l’algerino è ora finito nella lista dei cedibili. Per l’ex Empoli la richiesta è di circa 35 milioni di euro ma al momento non sono giunte offerte concrete. Possibile che, anche in questo caso, i rossoneri possano abbassare le richieste, giungendo fino a 28-30 milioni per il suo cartellino.

Proseguono intanto i contatti con l’Udinese per Lazar Samardzic. Il serbo piace molto a Fonseca con il Milan che vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell’affare per abbassare le richieste dei bianconeri. L’Udinese chiede infatti circa 22 milioni di euro per il proprio centrocampista con il Milan disposto a spenderne 15.