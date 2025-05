“Fabregas-Milan, ve lo do per certo”: l’annuncio che sorprende tutti

Cesc Fabregas è sulla bocca di tutti in queste ore. E se fosse al Milan il futuro del tecnico spagnolo? Il punto della situazione

“Ovviamente c’è un lato emotivo, non lo posso negare. Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società, sono orgoglioso di quello che si sta creando intorno a Como. Io voglio andar via di qui lasciando un’eredità, l’importante è che chi viene dopo di me ritrovi una grande società, con ragazzi preparatissimi. Una cultura del lavoro spettacolare”.

Parole queste di Cesc Fabregas, rilasciate dopo il match contro il Cagliari che hanno inevitabilmente fatto tremare tutti i sostenitori lariani. Poi il tecnico ha provato a chiarire, aggiungendo: “Vorrò lasciare questo al Como, poi io sono molto contento e legato a tutti, molto coinvolto anche sul futuro. Quando arriverà il momento si dirà qualcosa. Come la sto dicendo sembra un passo d’addio? No, l’ho detto sempre questo. Quando andrò via, spero che dicano: ‘Wow‘”.

Fabregas via dal Como: il punto sul suo futuro

Ma la possibilità che Cesc Fabregas lasci il Como c’è per davvero, tanto che il club sta pensando seriamente di affidarsi al figlio di Carlo Ancelotti. La domanda, però, che tutti, si fanno è quale squadra allenerà l’ex centrocampista del Barcellona. In queste ore si sta parlando di Roma, ma anche e soprattutto di Bayer Leverkusen, che dirà addio a Xabi Alonso.

In passato, invece, il suo nome è stato accostato alla panchina del Milan, oltre a quella dell’Inter. Così Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua in merito: “C’è la voce che Cesc Fabregas sia vicino al Bayer Leverkusen e sembra sia destinato a lasciare il Como. Ve lo do per certo, Fabregas verrebbe subito se ci fosse un’offerta del Milan”.

Pellegatti vota Fabregas: “Mi chiedo, dirigenza perché non possiamo inserirci e cercare di portare a casa Fabregas? Qualcuno dirà che serve esperienza, ma nessuno degli allenatori che ha avuto successo al Milan arrivava da squadra di prima fascia. Vogliono davvero tenere Conceiçao? Quando vedo il Como mi diverto. Io andrei su Fabregas, mi sembra perfetto per i dirigenti del Milan, perché se lo fanno scappare? Sarebbe molto entusiasta di venire al Milan. Non esiste farsi scappare Fabregas”.