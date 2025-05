“Voglio tornare al Milan”, finalmente l’annuncio: tifosi rossoneri impazienti

L’annuncio a sorpresa del giocatore: nella sua testa c’è solo il Milan, vuole tornare a tutti i costi e convincere la società a tenerlo

Il Milan è atteso da un’estate molto difficile, piena zeppa di decisioni importanti da prendere. E la dirigenza rossonera, in questi due anni, le scelte importanti le ha sbagliate più o meno tutte. Da qui la preoccupazione dei tifosi, che vorrebbero cambi sostanziali ai piani alti di Casa Milan. Ad oggi, però, non sembrano essere in programma grosse novità. L’inserimento del direttore sportivo, come ha fatto ampiamente capire Giorgio Furlani prima della gara del Bologna, è solo uno in più al gruppo di lavoro.

Non è un’urgenza, tant’è che sono già al lavoro sul mercato anche senza di lui, non sarà quindi un valore aggiunto. Insomma, gli ultimi due anni disastrosi non sono bastati. La decisione più importante è quella che riguarda la panchina: Sergio Conceicao ha buone possibilità di permanenza, soprattutto in caso di vittoria della Coppa Italia, ma bisogna capire se lui ha voglia di continuare. Dopo l’allenatore, si passa al mercato e alla gestione dei prestiti, fra riscatti e rientri.

Annuncio a sorpresa del difensore: “Torno al Milan e resto”

Fra i giocatori attualmente in prestito secco c’è Marco Pellegrino, difensore centrale acquistato per circa 3 milioni nell’estate del 2023. Fino ad oggi, è stato una vera e propria meteora: ogni volta che è stato chiamato in causa, ha lasciato parecchio perplessi tifosi e non solo. Così la società ha deciso di girarlo tre volte in prestito: Salernitana, Independiente e, a giugno scorso, Huracan. E sembra aver finalmente trovato un po’ di continuità.

Intervistato da Gianluca Di Marzio, Pellegrino ha parlato di quando è arrivato a Milano, dell’emozione di questo trasferimento e anche dei giocatori coi quali ha legato di più: “Ho legato con Musah e con Reijnders. Tijji è un ragazzo fantastico e un giocatore fenomenale. E poi mi hanno aiutato due leader come Giroud e Kjear. Mi hanno sempre detto di lavorare in silenzio e avere pazienza per ottenere grandi risultati nel tempo”.

Pellegrino ha le idee molto chiare per l’anno prossimo: nella sua testa c’è solo il Milan. Spera di tornare e di restare, e dopo questi prestiti si sente finalmente pronto: “In estate vorrei rientrare al Milan per restare, anche se so che non sarà semplice. Con il club ho un ottimo rapporto e spero possano vincere la Coppa Italia. E ai tifosi dico di avere fiducia in me: voglio prendermi il Milan”.