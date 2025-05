Bartesaghi saluta il Milan, addio che lascia di sasso i tifosi rossoneri

Bartesaghi potrebbe lasciare il Milan a giugno in prestito: c’è una squadra che da tempo spinge per averlo, ma non è l’unica. I dettagli

Davide Bartesaghi è, senza alcun dubbio, uno dei ragazzi più interessanti sfornati dal settore giovanile del Milan. Anche per lui, come per Camarda, Liberali e Zeroli, doveva essere un anno molto importante: un trampolino di lancio per una crescita completa e per diventare elementi chiave anche per la prima squadra. Purtroppo però il progetto Milan Futuro ha incontrato grosse difficoltà e anche lui non è riuscito ad avere la continuità necessaria. Classe 2005, compirà 20 anni solo a fine dicembre: di tempo a disposizione ne ha, ma è necessario iniziare a fare sul serio il prima possibile.

Un giocatore con le sue caratteristiche è sempre molto utile ad ogni squadra e per questo il Milan deve trovare il modo migliore per valorizzarlo. Con il passaggio alla difesa a tre, c’è il ruolo perfetto per lui: il braccetto a sinistra, oggi ricoperto (molto male) da Pavlovic. Ma Conceicao non gli ha mai dato spazio e per il prossimo anno bisognerà capire quale sarà il progetto tecnico. Ma soluzione migliore, come per Camarda e Liberali, è il prestito secco e le possibilità già ci sono.

Bartesaghi via in prestito: una squadra insiste per averlo

La prossima stagione deve essere molto importante per Bartesaghi ed è per questo che bisogna trovare la soluzione giusta per lui. Il Milan Futuro rischia di retrocedere in Serie D e quella non è di certo la categoria giusta per lui; potrebbe esserlo, invece, la Lega Pro ma dovrebbe giocare con maggior continuità. Lo scenario migliore però è il prestito, magari in Serie A.

Le squadre interessate a Bartesaghi non mancano. Il Milan ha ricevuto diversi sondaggi nelle ultime sessioni ma niente di troppo approfondito. A giugno potrebbero essere proprio i rossoneri a cercare nuove sistemazioni e l‘Hellas Verona sembra essere perfetta per lui. Occhio quindi a questa possibilità, ovviamente solo in prestito secco (si spera). Ai gialloblu potrebbero aggiungersi anche altre società e occhio anche alle formule.

Non è da escludere che qualcuno possa arrivare con un’offerta da acquistare a titolo definitivo: e la prospettiva di una plusvalenza netta, soprattutto senza la Champions, è sempre molto allettante per Furlani e per RedBird, sempre vigili e con un occhio di riguardo verso il bilancio della società.