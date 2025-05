Joao Felix, scatta l’inattesa polemica social: cosa è successo

Il fratello del calciatore portoghese si è sfogato sui social network per difenderlo: i dettagli.

L’arrivo di Joao Felix al Milan è stato una sorpresa, la trattativa è stata davvero rapida e ha portato a Milanello un calciatore bisognoso di rilancio. Il debutto in rossonero è stato da sogno: gol a San Siro contro la Roma con un pregevole colpo sotto su assist di Santi Gimenez. Sembrava l’inizio di una bella storia e purtroppo non è andata bene.

Ben presto sono emersi tutti i limiti di un calciatore che ha certamente delle doti tecniche superiori alla media, ma che non è in grado di metterle efficacemente a disposizione della squadra. Nel momento decisivo sbaglia spesso la giocata, non ha la freddezza del campione. Forse a volte pensa troppo prima di prendere una decisione quando ha la palla tra i piedi e finisce per perderla o comunque per sbagliare.

Qualcosa non ha funzionato nella sua carriera e venire a Milano con un allenatore che lo apprezza molto rappresentava una grande occasione per lui. Sergio Conceicao gli ha dato tanta fiducia per un po’ di tempo, qualcuno ritiene che sia stata anche troppa. Poi il mister ha fatto scelte diverse, riducendo il suo spazio.

Joao Felix, il fratello lo difende sui social

Nella recente partita Milan-Bologna a San Siro l’ex di Benfica e Atletico Madrid ha avuto l’occasione di tornare a giocare titolare. Rafael Leao era assente per squalifica e allora Conceicao gli ha dato l’opportunità di iniziare dal primo minuto. Non una grandissima prestazione da parte di Felix, ci si aspettava di più sicuramente.

Joao in Portogallo è stato abbastanza criticato e dopo Milan-Bologna è arrivato un messaggio da parte di suo fratello Hugo, che milita nel Benfica: “Oggi, per gli analisti di FlashScore, non hai giocato bene, ma per coloro che capiscono di calcio e hanno guardato la partita è stato il contrario! E visto che la tua squadra ha vinto, non sei più in prima pagina in Portogallo. Ma ci sei già abituato. Il tempo ci darà ragione…“.

La storia Instagram di Hugo Felix è certamente polemica e si rivolge a quei media che hanno espresso critiche nei confronti del numero 79 rossonero. “Il tempo ci darà ragione” dice, ma intanto la carriera dell’ex baby prodigio del Benfica non è ancora riuscito a dimostrare di essere un campione. Forse quei 127 milioni di euro spesi dall’Atletico Madrid ai tempi gli hanno messo addosso una pressione che non è mai riuscito a togliersi completamente di dosso. Qualcosa che lo ha condizionato. Speriamo che si sblocchi definitivamente un giorno.