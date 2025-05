Milan in Champions League, cosa serve per raggiungere il quarto posto: tutte le combinazioni

Il Milan può ancora chiudere al quarto posto e andare in Champions League, cosa serve e le combinazioni per un clamoroso finale.

Sembra assurdo ma è così: nonostante tutto, il Milan ha ancora residue possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Il pareggio della Lazio all’ultimo minuto contro la Juventus nell’anticipo di ieri consente ai rossoneri di essere, al momento, a soli quattro punti dal quarto posto in classifica, occupato in questo momento dai bianconeri (64 punti). Fondamentale è la gara di domani fra Roma e Atalanta: si gioca a Bergamo e l’eventuale non vittoria dei giallorossi sarebbe un ulteriore assist al Milan per crederci fino alla fine.

A prescindere da tutto, resta un obiettivo difficilissimo, quasi impossibile: sono tanti, forse troppi gli incastri favorevoli che devono verificarsi. E questo non fa altro che alimentare i rimpianti del Milan: sarebbe bastato pochissimo per poter essere lì e salvare il salvabile. I rossoneri hanno davanti quattro squadre in classifica e questo rende tutto più complicato. Ma nel calcio, si sa, tutto è possibile e sperarci non costa nulla. Ma cosa serve ai rossoneri per compiere questo miracolo? Di seguito tutte le combinazioni per uno scenario clamoroso.

Milan al quarto posto, cosa serve per andare in Champions League

Partiamo da una importante premessa: mancano due partite alla fine della stagione e, a prescindere da tutto, il Milan deve vincerle entrambe se vuole davvero continuare a sperare. E fra queste c’è anche uno scontro diretto: il Milan sarà di nuovo in campo all’Olimpico pochi giorni dopo la finale di Coppa Italia per affrontare la squadra di Ranieri, clamorosamente in corsa per la Champions dopo un inizio di campionato shock in zona retrocessione.

La Roma ha il destino nelle proprie mani: vincere a Bergamo significherebbe superare la Juventus e andare a più due, dopodiché, come detto, giocherà contro Milan e Torino; e se le vincerà entrambe, sarà in Champions senza dipendere dai risultati delle altre. Ma vediamo adesso cosa deve succedere per permettere ai rossoneri di finire al quarto posto:

La Roma non fa più di tre punti nelle tre gare a disposizione;

Juventus e Lazio fanno massimo un punto nelle ultime due partite;

Il Bologna totalizza massimo quattro punti contro Fiorentina e Genoa (Milan avanti negli scontri diretti grazie al 3-1 di Gimenez);

La Fiorentina fa massimo sei punti contro Venezia, Bologna e Udinese.

In attesa di Atalanta-Roma e Venezia-Fiorentina di domani, ecco come si presenta la classifica in questo momento:

4. Juventus (64)

5. Lazio (64)

6. Roma (63)

7. Bologna (62)

8. Milan (60)

9. Fiorentina (59)

Di seguito, invece, il calendario delle ultime tre giornate:

36a giornata:

Milan-Bologna 3-1

Lazio-Juventus 1-1

Venezia-Fiorentina (18:30)

Atalanta-Roma (20:45)

37a giornata:

Fiorentina-Bologna

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Roma-Milan

38a giornata: