La cessione finanzia il doppio acquisto: svolta Milan

Il club rossonero potrebbe finalizzare una vendita importante nei prossimi giorni: i soldi incassati possono aiutare il calciomercato in entrata.

La campagna acquisti del Milan non è ancora decollata e ci si aspetta un cambio di passo nei prossimi giorni. Il campionato inizierà il 17 agosto ed è importante consegnare nuovi rinforzi a Paulo Fonseca. Finora è stato preso solo Alvaro Morata, che dovrebbe iniziare ad allenarsi verso il 10 agosto.

La società rossonera ha diversi colpi da mettere a segno: un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista, un trequartista e un attaccante. Ben cinque innesti che richiedono degli investimenti che possono essere finanziati anche tramite una cessione importante. In questi giorni si stanno concretizzando delle partenze “minori”, in prestito o con incasso limitato, però non bisogna escludere la vendita di un nome importante della squadra.

Dal Milan alla Premier League: super plusvalenza

Negli ultimi giorni si sta parlando della possibile cessione di Malick Thiaw, sul quale c’è il forte pressing del Newcastle United. I Magpies si erano fatti avanti già settimane fa, poi avevano lasciato tutto in standby e ora si sono rifatti avanti. Eddie Howe vuole un altro difensore centrale, dopo che gli è stato preso Lloyd Kelly a parametro zero.

Il Milan vuole 40 milioni di euro per vendere il tedesco, arrivato nell’estate 2022 per circa 9 milioni. Se il club inglese raggiungerà questa cifra, magari anche con i bonus, allora il trasferimento si potrà concretizzare. Per il bilancio rossonero sarebbe una grande plusvalenza e darebbe la possibilità di reinvestire sul mercato in entrata.

In difesa l’obiettivo numero 1 è Strahinja Pavlovic, centrale 23enne che milita nel Salisburgo. C’è già un accordo tra il serbo e il Milan, che deve ora chiudere con il club di proprietà della Red Bull. L’offerta attuale arriva a circa 20 milioni non i bonus, gli austriaci ne vorrebbero un paio in più. La sensazione è che entro il weekend le parti possano arrivare all’intesa definitiva.

Per la retroguardia si cerca anche un terzino destro e principale candidato è sempre Emerson Royal, in uscita dal Tottenham dopo una stagione negativa. Gli Spurs hanno fissato il prezzo a 20 milioni, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre una spesa di 15 milioni. Aggiungendo 2-3 milioni, i rossoneri potrebbero assicurarsi il brasiliano ex Real Betis e Barcellona.