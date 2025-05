Di nuovo l’Inter, Milan gelato sul mercato dai nerazzurri

Un colpo sognato dal Milan si è complicato, a causa del recente inserimento dell’Inter. I nerazzurri hanno già avviato i contatti.

Procedono a rilento i progetti del Milan relativi alla prossima stagione. Il casting volto ad individuare il nuovo direttore sportivo da inserire in organico, ad esempio, risulta in stand-by. Igli Tare, infatti, non convince in pieno mentre l’Atalanta ed il Bologna hanno rispettivamente blindato Tony D’Amico e Giovanni Sartori. La strada che porta verso un talento in rampa di lancio della Serie A si è poi complicata, a causa dell’inserimento dell’Inter avvenuto nelle scorse ore.

Parliamo di Samuele Ricci, divenuto il principale faro della manovra del Torino e cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Paolo Vanoli. Il 23enne, in questi mesi, ha offerto una regia di grande qualità trovando il modo di rendersi utile anche in zona offensiva (un gol e 2 assist in 34 apparizioni complessive di cui 33 da titolare). Il rendimento offerto in campo dal classe 2001, durante l’inverno, aveva attirato le attenzioni del Manchester City che, ad inizio anno, ha poi preferito prendere un elemento più esperto e abituato a calcare palcoscenici importanti (Nico Gonzalez dal Porto).

Anche il Real Madrid aveva iniziato a seguirlo chiedendo informazioni sul suo stato contrattuale. Il matrimonio tra i Blancos e Carlo Ancelotti, però, terminerà a giugno e resta da vedere quali saranno i piani del suo naturale sostituto, ovvero Xabi Alonso. Il Milan, alla luce di questi sviluppi, pensava quindi di avere strada libera e di poter preparare l’operazione senza particolare fretta. Il blitz compiuto dai nerazzurri, invece, complica i piani del duo composto da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Mercato Milan, un colpo si complica: l’Inter prepara il sorpasso

I nerazzurri, in occasione della gara vinta proprio ai danni del Toro domenica pomeriggio, hanno avuto modo di incontrare il management granata allo scopo di gettare le basi della trattativa e delineare i contorni economici dell’affare. I Campioni d’Italia, in estate, puntano a regalare a Simone Inzaghi un play di grande qualità capace di far rifiatare quando necessario il titolare Hakan Calhanoglu e di offrire maggiori garanzie rispetto a Kristjan Asllani.

La scelta è ricaduta su Ricci, molto apprezzato dal tecnico originario di Piacenza che ha già espresso il suo via libera al colpo. I contatti tra le parti sono destinati ad intensificarsi a breve, con il presidente Giuseppe Marotta pronto a piazzare il sorpasso decisivo ai danni dei rivali.