Scelto il nuovo allenatore del Milan: l’annuncio è appena arrivato

Il Milan, dopo la vittoria ottenuta venerdì in campionato ai danni del Bologna, ha focalizzato la propria attenzione sulla finale di Coppa Italia in programma mercoledì. La gara, che vedrà i rossoneri affrontare di nuovo i felsinei, risulta di fondamentale importanza: oltre al trofeo, infatti, in palio c’è anche la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Sergio Conceicao, dal canto suo, punta a fare bottino pieno così da aumentare le chance di rimanere in panchina e prolungare il matrimonio celebrato lo scorso 30 dicembre.

Il destino del tecnico, al momento, è tutto da scrivere ed è legato al casting riguardante la nomina del nuovo direttore sportivo. Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Giorgio Furlani intendono inserire nell’organigramma un manager di comprovata qualità e esperienza in ambito internazionale tuttavia i vari colloqui andati in scena non sono stati sufficienti per produrre la fumata bianca. I contatti, in ogni caso, proseguiranno ed il professionista individuato, in seguito, provvederà a scegliere un allenatore di sua fiducia.

Diversi i nomi accostati ai rossoneri, come ad esempio Roberto De Zerbi (non più convinto di rimanere al Marsiglia) e Maurizio Sarri, dimessosi dalla Lazio a marzo 2024. Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Vincenzo Italiano protagonista di un’ottima annata al Bologna. In realtà però, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘TMW’ Stefano Impallomeni, il Milan starebbe lavorando a dei profili differenti: parliamo di Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri.

Entrambi riscuotono consensi unanimi negli uffici milanisti, per motivi differenti. Il 38enne piace molto per lo stile di gioco offensivo praticato e la capacità di valorizzare al meglio i giovani a disposizione (Nico Paz e Assane Diao su tutti). Il 57enne livornese, invece, conosce alla perfezione l’ambiente e sa come gestire e riportare al vertice una squadra ricca di talento. Entrambe le piste, in ogni caso, sono in salita. Fabregas è nel mirino del Bayer Leverkusen, al lavoro per ingaggiare il sostituto di Xabi Alonso (diretto al Real Madrid).

I primi contatti sono già andati in scena, con lo spagnolo che non ha chiuso all’idea di trasferirsi in Germania mentre per arrivare all’ex Juventus sarà necessario battere la concorrenza della Roma e del Napoli, pronto a prenderlo in caso di addio di Antonio Conte. Conceicao, dal canto suo, resta in attesa di sviluppi. La permanenza a Milano è possibile, a patto che la scelta sul nuovo Ds venga rimandata al 2026.