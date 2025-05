Strada spianata per Theo Hernandez: addio a prezzo stracciato

Addio a prezzo di saldo: in scadenza di contratto nel 2026, strada spianata per Theo Hernandez. Ecco tutti i dettagli

Un altro 4-3 per il Barcellona ma questa volta a parti invertite. Il quinto ‘clasico’ stagionale non ha deluso le attese visto che ha regalato gol, spettacolo ed emozioni per quasi 100 minuti (compresi i recuperi) vissuti tutti sulle montagne russe per i tifosi che hanno gremito gli spalti dello stadio olimpico ‘Lluís Companys” e per quelli che lo ha seguito in tv o sui vari device.

Subito avanti 2-0 grazie alla doppietta di Kylian Mbappè, i blaugrana ribaltano il match portandosi sul 4-2 con l’incornata di Eric Garcia, di nuovo in gol dopo quello firmato contro l’Inter, una perla balistica di Lemine Yamal e la doppietta di Raphinha. Il terzo gol dell’ex Paris Saint-Germain, che con 27 centri eguaglia Ivan Zamorano come miglior marcatore all’esordio con la camiseta blanca, mette ulteriore pepe a un finale di match in cui ai catalani viene annullato un gol mentre le merengues sciupano due nitide occasioni per pareggiare.

Se, dunque, la Liga prende la strada per Barcellona, sette i punti di vantaggio dei blaugrana sui blancos a tre giornate dal termine, Theo Hernandez potrebbe prendere quella che conduce al Real Madrid sbarcandovi a prezzo di saldo.

Milan, Theo Hernandez nel mirino del Real Madrid

Theo Hernandez e Rafa Leao sono il simbolo della stagione del Milan: troppi bassi e pochi acuti che hanno fatto sì che il Diavolo non sia mai stato competitivo per lo scudetto oltre a determinarne la sua prematura uscita di scena dalla Champions League.

Ciononostante, all’esterno francese non mancano gli estimatori dato che è comunque riuscito a mettere a referto (fin qui) 5 gol e 6 assist in 48 apparizioni totali. In particolare, il Real Madrid vorrebbe riannodare il filo che si è spezzato nel 2019 quando lo ha ceduto al Milan per oltre 22 milioni di euro dopo averlo prelevato dal vivaio dell’Atletico Madrid due anni prima.

Ma ora la situazione è decisamente cambiata: nel nostro Paese Theo Hernandez si è consacrato come uno dei migliori interpreti del suo ruolo tanto che, come detto, il Real Madrid, sarebbe orientato a scommettere di nuovo su di lui dopo l’azzardo non riuscito nel 2017 (pochissime le presenze dell’esterno transalpino in camiseta blanca).

Non solo. Con la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, in fase di stallo e con una valutazione di mercato che, secondo transfermarkt, si aggira sui 40 milioni di euro, il Real Madrid potrebbe portare al ‘Santiago Bernabeu’ Theo Hernandez a prezzo di saldo. Infatti, ai piani alti di Chamartin credono che 20 milioni di euro possano bastare per strapparlo al ‘Diavolo’ facendo leva sulla volontà del Milan di non perderlo a parametro zero nel 2026. Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo aggiornati.