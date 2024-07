Il Milan abbandona l’obiettivo: costi troppo alti

Il Milan ha deciso di abbandonare la pista che portava al forte centrocampista: le sue richieste economiche sono troppo elevate.

Ufficializzato il colpo Morata, arrivato dall’Atletico Madrid per circa 15 milioni di euro, il Milan si concentra ora su altri obiettivi per cercare di rinforzare al meglio la rosa. I rossoneri hanno ora intenzione di regalare al nuovo tecnico Paulo Fonseca un centrocampista di grande spessore. In queste ultime settimane il Diavolo ha messo nel mirino un giocatore di grande esperienza che ormai conosce molto bene la Serie A e che è ormai svincolato dopo aver concluso il contratto con il suo precedente club.

Stiamo ovviamente parlando di Adrien Rabiot: il centrocampista della Nazionale francese ha salutato la Juventus lo scorso 30 giugno dopo 5 stagioni in bianconero. Stando ai rumors la preferenza dell’ex PSG è quella di andare a giocare in Premier League: non a caso Rabiot starebbe aspettando una chiamata proprio da qualche club inglese (specialmente dal Manchester United). Anche Real Madrid e Atletico Madrid hanno fatto qualche sondaggio ma finora senza affondare il colpo.

Il Milan rinuncia! I rossoneri virano su altri obiettivi

E per quanto riguarda il Milan? Rabiot è più di un’idea per Furlani e Cardinale, che in questi giorni hanno provato in tutti i modi a tenere viva la pista che porta all’ex Juve. Tuttavia le richieste economiche del francese rendono tutto molto complicato: il centrocampista, infatti, continua a chiedere 7 milioni di euro a stagione, praticamente lo stesso stipendio che percepiva alla Juventus.

E non è tutto, perché il Milan dovrebbe provvedere anche al pagamento delle commissioni per la madre-agente Veronique. La dirigenza rossonera è molto attenta alle esigenze di bilancio ed è per questo che in via Aldo Rossi starebbero seriamente pensando di abbandonare la pista Rabiot per concentrarsi su altri obiettivi.

Le alternative all’ex bianconero rispondono ai nomi di Youssouf Fofana e Richard Rios. Tuttavia anche per Fofana il prezzo sembra essere fuori portata per i rossoneri: l’inserimento di Atletico Madrid e Manchester United ha scatenato una vera e propria asta per il giocatore, tanto che ora il Monaco chiede almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire. Per il classe 2000, invece, il Palmeiras vuole 25-30 milioni ma l’impressione è che il Milan possa riuscire ad abbassare il prezzo. L’altro nome seguito dal Diavolo è Lazar Samardzic: l’Udinese valuta il 22enne non meno di 25 milioni.