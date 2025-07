Joao Felix, svolta improvvisa: salta il ritorno, nuovo accordo da 50 milioni

Il calciatore portoghese è pronto a ripartire con una nuova maglia: arrivano delle indiscrezioni sul suo futuro.

Tra i giocatori che cercano di rilanciarsi dopo una stagione non esaltante c’è sicuramente Joao Felix. Acquistato dal Chelsea per circa 52 milioni di euro nel mercato estivo 2024, ha trascorso la prima metà di stagione a Londra senza impressionare e poi la seconda metà in prestito al Milan.

L’esordio in maglia rossonera a San Siro aveva fatto ben sperare: bel gol alla Roma nel match di Coppa Italia e giocate di alta classe. Ma molto presto il livello delle sue prestazioni è calato drasticamente e spesso Sergio Conceicao è stato criticato per avergli dato troppo spazio, finché ha iniziato a lasciarlo in panchina. Quella a Milano era una grande occasione, anche se in un contesto di squadra non facile, e non l’ha sfruttata.

Joao Felix cambia maglia: ecco dove giocherà l’ex Milan

Rientrato al Chelsea dopo l’avventura al Milan, il giocatore sapeva di non rientrare nel progetto di Enzo Maresca e di dover ripartire. Per diverso tempo si è parlato di un possibile ritorno al Benfica, club nel quale aveva militato tra il 2015 e il 2019. A Lisbona aveva mostrato un potenziale da futuro top player e aveva spinto l’Atletico Madrid a fare un folle investimento da 127 milioni di euro per acquistarlo.

Il suo agente Jorge Mendes ha lavorato assieme al Benfica e al Chelsea per trovare la formula e la quadra economica per concretizzare l’operazione, però non è mai stato trovato un accordo. E nelle ultime ore si è inserito un nuovo attore protagonista nella vicenda: l’Al Nassr.

Il club della Saudi Pro League è piombato con decisione su Joao Felix. Sky Sports News rivela che l’affare è vicino alla conclusione per circa 44 milioni di sterline (50,3 milioni di euro). Il giocatore ha detto sì al trasferimento in Arabia Saudita. Nella squadra allenata dal connazionale Jorge Jesus, che ha sostituito Stefano Pioli, gioca anche Cristiano Ronaldo.

Sicuramente il Benfica non può avvicinarsi all’offerta che l’Al Nassr ha fatto sia al Chelsea sia a Joao Felix. Il club di Lisbona sperava di strappare un prestito per riportare in Portogallo il 25enne nato a Viseu. Il giornalista Matteo Moretto, sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, ha rivelato che il calciatore era stato proposto anche all’Inter. I nerazzurri hanno detto no, non erano interessati né nel gennaio scorso né in questa sessione estiva del calciomercato.