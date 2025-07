Jashari al Milan, l’annuncio ufficiale di Tare: “Non andiamo oltre”

Le dichiarazioni del Direttore sportivo del Milan, che parla ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

I giorni di Ardon Jashari. Ora o mai più. Il Milan, come raccontato, ha alzato l’offerta per provare a prendere il centrocampista svizzero del Club Brugge. Un’offerta importante, che il Diavolo non ha intenzione di migliorare.

Le prossime ore, dunque, ci diranno se il giovane diventerà rossonero o no. Igli Tare, che ha lavorato tantissimo in questa trattativa, è uscito allo scoperto ai microfoni della versione online de La Gazzetta dello Sport: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.

Parole chiarissime che non lasciano più dubbi. E’ tempo di mettere le mani su Ardon Jashari o di abbandonare definitivamente la trattativa.

Calciomercato Milan, le cifre della nuova offerta: Tare e i rossoneri aspettano Jashari

La vecchia proposta, rifiutata, prima che l’affare andasse in standby era di 32,5 milioni di euro più bonus. Una proposta che non ha visto il via libera da parte del Club Brugge. Così dopo giorni di attesa, Igli Tare ha messo sul piatto una nuova offerta.

Un’offerta con la quale si spera di mettere fine a questa trattativa. Il Diavolo ha raggiunto i 33,5 milioni di base fissa più bonus. Ora, dunque, la palla passa al Club Brugge, che dovrà decidere se accontentare Ardon Jashari che da settimane ha detto sì al Milan, rifiutando ogni offerta, o tenere un giocatore scontento, che nelle partite ufficiali non è stato convocato.

La testa del centrocampista svizzero, che ha deciso di sposare il progetto rossonero per una cifra vicina ai 3 milioni di euro netti a stagione, era ovviamente altrove. Anche Jashari così come tutti i tifosi del Milan aspetta l’ok del Club Brugge per chiudere definitivamente questa trattativa davvero infinita ed estenuante.