Niente Jashari? L’alternativa fa impazzire i tifosi

Se l’affare Jashari dovesse saltare, Igli Tare potrebbe investire altrove i 40 milioni di euro a disposizione, un vero e proprio tesoretto

E’ attesa verosimilmente per domani la risposta da parte del Club Brugge. Il Milan ha fatto un ulteriore sforzo per cercare di mettere le mani su Ardon Jashari.

“Siamo in buoni rapporti con il Brugge e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”. Parole chiare che non lasciano dubbi sul centrocampista: o dentro o fuori. Si attende dunque il via libera da parte del club belga, che in queste ore ha in mente solo il turno di campionato. Poi darà una risposta alla proposta del Milan, che ha messo sul piatto una cifra complessiva di 38 milioni di euro: 33,5 di parte fissa più 4,5 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

“Jashari vuole solo il Milan. Jashari, che ha vissuto in Svizzera, tutte le domeniche con la famiglia, quando poteva, prendeva la macchina e veniva a vedere il Milan. È come Tonali. Ha questa passione, questo affetto, questo amore nei confronti del Milan incredibili”. Dichiarazioni importanti quelle di Carlo Pellegatti su Ardon Jashari. Ma la volontà del centrocampista svizzero può non bastare. Poche ore e sapremo.

Milan, un nuovo colpo con i soldi di Jashari

Tutti si augurano che l’affare possa andare in porto, ma è evidente, che se l’affare dovesse saltare definitivamente, Igli Tare si ritroverebbe tra le mani un tesoretto da circa 40 milioni di euro da investire sul mercato. Non è detto che tali soldi, però, vengano usati per comprare un centrocampista.

Al momento, infatti, non ci sono vere e proprie alternative a Jashari. Guerra e Xhaka, di cui si è scritto qualche settimana fa, potrebbero tornare di moda. Giorgio Furlani, però, ha fatto capire che il Milan non sta prendendo in considerazione altri nomi anche perché al momento il centrocampo del Milan è ritenuto al completo, vista anche la presenza di Yunus Musah in gruppo.

Non è da escludere, dunque, che Igli Tare decida di rafforzare altri reparti. In difesa, d’altronde, qualcosa manca e se Massimiliano Allegri dovesse continuare a giocare con tre centrali, un altro farebbe davvero comodo, senza l’uscita di qualcuno. Così attenzione al colpo Giovanni Leoni o l’affondo per Doué per il ruolo di terzino destro.