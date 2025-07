Dal Milan alla Roma a zero, che sorpresa: Massara lo porta in giallorosso

Un ex rossonero finisce nel mirino del club capitolino: contatti avviati, l’affare si farà?

Il calciomercato in uscita del Milan non è stato affatto facile finora. Ci sono calciatori reduci da una stagione complicata che sono risultati difficili da piazzare. Igli Tare nell’ultimo periodo è riuscito a liberarsi di qualche esubero.

L’ultima cessione ad essere ufficializzata è stata quella definitiva di Emerson Royal al Flamengo, ma a breve toccherà anche a Lorenzo Colombo al Genoa (prestito con diritto che può diventare obbligo di riscatto). Adesso mancano Yacine Adli, Ismael Bennacer, Divock Origi, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Quest’ultimo ha segnato due gol nella recente amichevole vinta contro il Liverpool e già qualcuno ipotizza una permanenza, però se arriverà una buona offerta sarà destinato a lasciare la squadra.

Ex Milan, sorpresa Devis Vasquez: ancora in Serie A?

Nei giorni scorsi il Milan ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto di Devis Vasquez, che andava in scadenza a giugno 2026 e per il quale non erano arrivate offerte interessanti. Il club ha preferito concordare un addio anticipato, consentendo al portiere colombiano di cambiare squadra a parametro zero.

La sua stagione in prestito all’Empoli non è stata negativa, però la retrocessione in Serie B ha spinto la società toscana a non esercitare il diritto di riscatto fissato a 900 mila euro. E nonostante la possibilità di comprare il cartellino a un prezzo basso, nelle scorse settimane non sono arrivate proposte particolari a Casa Milan.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, non va escluso un futuro ancora in Serie A. La Roma ha chiesto informazioni, essendo alla ricerca di un secondo portiere che possa sostituire Svilar in caso di necessità. Il trasferimento in giallorosso potrebbe essere una discreta opportunità per Vasquez, anche se la sua priorità è quella di trovare una squadra nella quale poter giocare con continuità.

Per essere nel giro della nazionale colombiana ha bisogno di minutaggio e Gian Piero Gasperini non può garantirglielo. Vedremo se la Roma si farà avanti con un’offerta convincente. Il direttore sportivo giallorosso è lo stesso che lo aveva portato al Milan nel mercato invernale 2022: Frederic Massara. Quest’ultimo non si è dimenticato di Vasquez e ritiene che possa essere un valido vice Svilar per la stagione 2025/2026.

L’ex portiere rossonero ha anche altre richieste e punta a trovare una sistemazione quanto prima. Prima di metà agosto vorrebbe accasarsi, come ogni calciatore ancora svincolato.