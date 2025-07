Addio Milan, è ufficiale: firmata la risoluzione del contratto

Il club rossonero ha trovato l’accordo con un calciatore per la partenza anticipata: c’è l’annuncio.

Quando è arrivato nel ruolo di direttore sportivo, Igli Tare si è ritrovato con un numero elevato di esuberi da dover piazzare e questo non ha facilitato neppure le operazioni in entrata. Anche se c’è stato un grande incasso con le cessioni di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, comunque i tanti calciatori fuori dal progetto vanno piazzati per alleggerire sia l’organico sia il bilancio.

Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata delle operazioni in uscita. Tommaso Pobega è tornato al Bologna, Emerson Royal andrà al Flamengo e Lorenzo Colombo al Genoa. Inoltre, è in corso una trattativa con l’Al Ittihad per la cessione definitiva di Ismael Bennacer, non riscattato dal Marsiglia al termine della scorsa stagione. Contatti avviati anche per la partenza di Noah Okafor, anche se per lo svizzero non c’è una negoziazione in stato avanzato al momento.

Milan, partenza a zero: è libero di cambiare squadra

Nella lista dei cedibili figura anche Devis Vasquez, rientrato dal prestito all’Empoli. Non ha disputato una brutta stagione, però la squadra toscana è retrocessa e non lo ha riscattato per i 900 mila euro che erano stati concordati.

Nonostante la disponibilità del Milan a venderlo a un prezzo basso, in virtù pure di un contratto che scade a giugno 2026, finora non è arrivata nessuna offerta per la sua cessione a titolo definitivo. Nella giornata di oggi il club rossonero ha ufficializzato la firma della risoluzione contrattuale con Vasquez, ora libero di accasarsi in un’altra squadra a parametro zero.

Il portiere colombiano è in cerca di una squadra che gli possa dare spazio, vuole essere nel giro della nazionale e spera di trovare un progetto adatto ai suoi obiettivi professionali. Potrebbe anche lasciare l’Europa e ripartire dal Sud America, dove forse potrebbe avere maggiore facilità nel trovare una sistemazione in linea con il suo desiderio di avere minutaggio.