Il Milan non cambia idea: lo vendono per 13 milioni

I rossoneri non hanno cambiato idea rispetto a prima: il giocatore sarà venduto il prima possibile a titolo definitivo

Il Milan procede nella sue manovre di mercato con la consapevolezza che il prossimo sarà un mese intenso e con tante cose da fare. Abbiamo visto come anche quest’anno il modus operandi è sempre lo stesso: per sbloccare il mercato in entrata c’è bisogno di fare qualche uscita. Non a caso, Estupinan dal Brighton si è sbloccato dopo il passaggio di Pobega al Torino e ora la cessione di Emerson Royal per 9 milioni potrebbe essere una svolta per il nuovo terzino destro.

La trattativa più calda al momento è quella per Ardon Jashari, sul quale la società è pronta ad investire 40 milioni totali fra parte fissa più bonus: nelle ultime ore l’offerta è aumentata di un milione, ma più di quello il Milan non farà. Prendere o lasciare, insomma. I rossoneri investirebbero così i soldi della cessione di Reijnders. Una volta risolte queste due questioni, sarà fondamentale prendere un attaccante perché oggi il reparto è coperto dal solo Gimenez. Lorenzo Colombo sta per andare al Genoa e Noah Okafor non rientra nel progetto.

Il Milan lo vende, fissato il prezzo

Lo svizzero, acquistato dal Milan nell’estate del 2023 per poco più di dieci milioni, è rientrato dal prestito al Napoli e non è stato riscattato. Ha giocato pochissimo in questi sei mesi e la cifra di 20 milioni era ovviamente considerata troppo alta. Okafor è rientrato a Milanello, ha iniziato il ritiro con Allegri e adesso è in tournée con la squadra, e ieri contro il Liverpool è stato anche un grande protagonista.

Entrato nella ripresa, come accaduto con l’Arsenal, ha segnato addirittura due reti ed è diventato il man of the match. Il primo gol è da grande attaccante: la palla di Saelemaekers è perfetta verso il vertice dell’area di rigore e lui di prima col piatto ha battuto Mamardashvili. L’altra rete, invece, è troppo facile: pasticcio di Kerkez e del portiere georgiano e per lo svizzero la porta è libera e spalancata. Dopo questi due gol, sui social i tifosi hanno cominciato a parlare di una possibile permanenza, anche perché le qualità di Okafor sono indiscutibili e le aveva messe in mostra anche con Fonseca l’anno scorso per un breve periodo. Il Milan però ha già deciso che sarà venduto: anzi, le prestazioni positive come quelle di ieri possono aiutare la squadra a venderlo meglio e per una cifra fra i 12 e i 13 milioni. L’obiettivo è il titolo definitivo. Fino si è fatto avanti il Bologna.