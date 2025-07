Via libera arrivato: il Milan si prepara a chiudere un altro acquisto

Il via libera per un altro acquisto del Milan è finalmente arrivato: i rossoneri sono pronti a chiudere adesso, i dettagli

Mentre il Milan si prepara a volare in Australia per affrontare il Perth nella terza e ultima amichevole del Pre Season Tour, Tare è rimasto a Milano per lavorare sul calciomercato. Dalla sede di via Aldo Rossi, il nuovo direttore sportivo è riuscito a risolvere diversi problemi e uno di questi è la nuova sistemazione di Emerson Royal. L’esterno brasiliano, acquistato un anno fa per venti milioni, non è stato convocato da Allegri per la tournée ed era considerato fin da subito fuori dal progetto tecnico.

Non era semplice trovare una nuova squadra all’ex Tottenham dopo una stagione difficile e un infortunio lungo tre mesi, ma alla fine Tare ha trovato due soluzioni: Besiktas e Flamengo. Alla fine il giocatore ha preferito tornare in patria: l’affare è ufficiale da pochi minuti. Affare a titolo definitivo per un’operazione da 10 milioni circa, Emerson Royal sostituirà Wesley, appena sbarcato a Roma. Come sempre, l’uscita di un giocatore è un via libera per un’entrata, e quella del brasiliano potrebbe aiutare Tare a chiudere l’acquisto del nuovo terzino destro.

Milan, ecco il terzino destro: la cessione di Emerson Royal è un assist

Il Milan ha preso l’erede di Theo Hernandez: è Pervis Estupinan dal Brighton, che ha già fatto il suo debutto contro il Liverpool. L’ecuadoregno può aiutare Allegri in ogni sistema di gioco: può giocare a cinque così come a quattro, senza alcun problema. Dall’altra parte, il nuovo allenatore vorrebbe un profilo simile ma che sia in grado di fare anche il braccetto di destra.

Ecco perché Guela Doué continua ad essere il preferito in assoluto di Allegri e di Tare. Il Milan ha già fatto un’offerta allo Strasburgo per l’acquisto a titolo definitivo, ma ritenuta troppo bassa dai francesi. Che lo valutano almeno 30 milioni. Si può arrivare ad un accordo con una proposta da 25 milioni più bonus. La cessione di Emerson Royal dà la possibilità ai rossoneri di poter aumentare l’offerta e avvicinarsi alla cifra richiesta dallo Strasburgo. Si è liberato spazio nel bilancio ed è stata incassata anche un’ottima somma da poter reinvestire, ecco perché dobbiamo aspettarci nelle prossime ore un possibile rilancio da parte di Tare e Furlani per l’acquisto di Doué. Come detto, il fratello del fenomenale Desiré del Psg è perfetto proprio perché in grado anche di fare il braccetto di una difesa a tre, anche se il suo ruolo è e resta quello di terzino destro di spinta.