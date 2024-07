L’agente avvisa il Milan: “Deve essere titolare”

Tra poche settimane inizierà la stagione e il Milan si preparerà con le amichevoli ad affrontare il Torino: arriva l’avviso di un agente

Il Milan domani scenderà in campo contro il Manchester City nella prima delle tre amichevoli di lusso della tournée negli Stati Uniti d’America. L’obiettivo di Cardinale è quello di incrementare sempre di più la fan base rossonera negli USA, che oggi ammonta a 50-60 milioni di tifosi.

Le prossime saranno contro Real Madrid e Barcellona e chiuderanno la tournée, con i rossoneri che torneranno in Italia per preparare al meglio l’esordio stagionale con il Torino. Ci sono tanti dubbi sugli uomini su cui punterà Paulo Fonseca nella prossima stagione.

L’obiettivo del Milan dev’essere la valorizzazione dei giocatori già presenti in rosa, oltre al completamento della stessa con l’arrivo di colpi di qualità, ma sempre mantenendo i conti in ordine. Serve un difensore centrale a Fonseca, Simon Kjaer non è ancora stato sostituito.

E oltre a Kjaer, il club rossonero potrebbe privarsi anche di Malick Thiaw. Il difensore è finito nel mirino del Newcastle, che ha offerto 30 milioni di euro. Ma il Milan ne vuole almeno 40 ed effettuare una grossa plusvalenza. C’è molta curiosità di capire chi sarà il centrale titolare.

Milan, l’agente si augura di vedere Gabbia titolare

Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Io nella formazione titolare metterei Gabbia, perché è stato il miglior difensore negli ultimi sei mesi. E’ bravo. Gabbia sicuramente titolare e poi mettiamo gli altri. Quindi mettiamo Gabbia-Pavlovic”.

Parole che sicuramente faranno discutere, considerando che il Milan ha a disposizione anche un difensore come Tomori, a cui sono state affidate le chiavi del reparto da diversi anni. Ma sarà molto interessante capire come gestirà Fonseca l’eventuale acquisto di Pavlovic, che avrà bisogno di un periodo di adattamento.

In ogni caso, il Milan ha tante partite da giocare la prossima stagione. E dunque, Gabbia troverà il suo spazio, proprio come auspicato da Tinti nella sua intervista alla Gazzetta. Bisogna anche capire come giocherà Fonseca e come gestirà il reparto difensivo. Una difesa troppo alta potrebbe mettere in difficoltà il difensore italiano, che da quando è tornato in rossonero si è affermato su alti livelli.

L’esperienza in prestito al Villarreal gli è servita per prendere più consapevolezza delle proprie capacità. Non resta che attendere per capire quali saranno le scelte dell’allenatore portoghese.