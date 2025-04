Milan-Fiorentina 2-2, le pagelle: Musah disastroso, Jovic grande ingresso

Serie A, Milan-Fiorentina: cronaca, risultato finale e pagelle della partita della 31esima giornata di campionato.

Termina 2-2 la partita tra Milan e Fiorentina a San Siro. Un pareggio che non fa felice nessuna delle due squadre, soprattutto quella rossonera che è nona nella classifica della Serie A. Si complica la possibilità di qualificarsi a una competizione europea.

Serie A, Milan-Fiorentina: la cronaca del primo tempo

Nei primissimi minuti sembrava essere il Milan a voler fare la partita, ma al 7′ la Fiorentina passa in vantaggio con Gudmundsson: palla persa stupidamente da Musah e recuperata da Mandragora, che serve subito Gudmundsson, il quale entra in area e calcia di sinistro in diagonale trovando Thiaw in un tentativo di spazzare la palla, che comunque finisce dentro. Male Musah, ma male anche Tomori nel consentire troppo facilmente la conclusione all’ex Genoa

Al 10′ raddoppio di Kean: cross di Mandragora, Dodo al volo serve l’ex Juventus, che a pochi metri dalla porta calcia quasi indisturbato (Tomori malissimo in marcatura). Avvio da sogno per la Fiorentina, da incubo per il Milan. Al 17′ altra chance per i viola, Dodo penetra bene in area e da posizione defilata calcia sull’esterno della rete.

Al 19′ primo vero squillo del Milan, Leao fa tutto bene e poi sbaglia clamorosamente l’ultimo passaggio. Poteva anche calciare, ha preferito essere altruista e ha dosato male l’assist per i compagni smarcati in area. Due minuti dopo Gudmundsson calcia di destro da fuori area, palla angolata, ma Maignan ci arriva e mette la palla in corner.

Al 23′ gol del Milan con Abraham: ottima giocata dell’ex Chelsea, uno-due con Pulisic e conclusione precisa dall’interno dell’area. Conceicao toglie Musah, un po’ fischiato dal pubblico di San Siro, e inserisce Jovic. Al 31′ primo ammonito, è Marì: fallo su Reijnders durante una ripartenza rossonera. Ammoniti anche Hernandez e Dodò al 41′. Nel recupero giallo ingenuo pure per Walker. Il primo tempo di Milan-Fiorentina termina 1-2.

Il racconto del secondo tempo della partita

A inizio secondo tempo rossoneri subito pericolosi: buona azione di Jovic, che serve Leao, sul cui tiro dentro l’area è fondamentale la deviazione di Cataldi. Al 51′ grande accelerazione di Kean, che brucia Thiaw e calcia potente in diagonale col destro trovando Maignan pronto alla respinta. Al 52′ cross di Pulisic, colpo di testa imperioso di Abraham, De Gea respinge, Marì è bravo ad anticipare l’inglese, pronto a ribattere verso la rete.

Al 55′ Abraham deve lasciare il campo per un infortunio, entra Santi Gimenez. Al 56′ due parate importanti di De Gea: la prima sul tiro di Reijnders, la seconda su quello a botta sicura di Pulisic. Al 58′ ammonito Leao per proteste: Rafa aveva chiesto un fallo per una spinta di Pongracic, l’arbitro Airoldi non aveva fischiato. Poco dopo giallo pure a Pulisic.

Miracolo di Maignan su Beltran al 63′. Un minuto dopo Jovic segna il gol del 2-2: su assist di Tomori non sbaglia davanti a De Gea. Al 67′ tentativo di Fofana dalla distanza, palla fuori. Altro miracolo di Maignan al 69′: devia sopra la traversa un tiro a botta sicura di Kean. Super accelerazione di Theo, ma sul tiro trova uno strepitoso De Gea.

Al 77′ gran assist di Pulisic per Gimenez, che però non riesce a superare De Gea in dribbling. All’80’ Conceicao toglie Fofana, Pulisic e Gimenez per mettere Bondo, Chukwueze e Joao Felix. All’83’ occasione per Kean, che di testa non angola e facilita la parata di Maignan. Tre minuti dopo palla regalata da Walker a Kean, che punta l’area e calcia trovando Maignan bravo a respingere.

Gol annullato alla Fiorentina all’89’: Dodo era in fuorigioco al momento del tiro verso la porta rossonera. Nel secondo minuto di recupero espulso Palladino per proteste. Nel recupero niente gol, la partita Milan-Fiorentina termina 2-2 a San Siro.

Le pagelle del Milan