Disastro Musah e caos Milan: è successo per la seconda volta

Il centrocampista americano sostituito nel corso del primo tempo, nel match contro la Fiorentina. Ecco cosa è successo

E’ successo ancora una volta. Yunus Musah è stato sostituito nel corso del primo tempo, nella sfida contro la Fiorentina. L’americano a sorpresa è stato schierato dall’inizio, nonostante alla vigilia le indiscrezioni di formazioni lo davano in panchina.

Ma la sua titolarità è durata davvero pochissimo. L’ex Valencia, infatti, è stato cambiato al ventitreesimo, con Sergio Conceicao che ha deciso di mandare in campo Luka Jovic per provare a rimontare dopo il 2 a 0 subito per via dell’autogol di Thiaw e la rete del solito Moise Kean.

Disastro Musah: Conceicao lo ha fatto ancora

Sono comunque bastati quei pochi minuti in campo per riuscire ad essere protagonista in negativo: Musah, infatti, ha perso il pallone in maniera davvero grossolana, dando campo alla Fiorentina che ha così trovato il vantaggio. Un errore pesante, che ha spinto Conceicao – complice anche il passivo – a cambiare l’americano.

L’ex Valencia si è così recato direttamente negli spogliatoi tra i fischi assordanti di San Siro. Una scelta che non è per nulla piaciuta a Conceicao, che lo ha fatto richiamare. E’ stato Florenzi a riportarlo in campo. Musah ha poi abbracciato il portoghese, chiudendo di fatto il caso. Ricordiamo che l’americano era stato sostituito già nel corso del primo in un’altra circostanza. Era il match contro la Lazio e in quella occasione aveva abbandonato il terreno di gioco al 37esimo